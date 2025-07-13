°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿ºùÄÍ¤ä¤Ã¤¯¤ó¤µ¤ó

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

ÆÈ³Ø¤Ç¤è¤¯¤¾¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ä¤Þ¤µ¤Ë­àÅØÎÏ¤Î»òÊª­áÈþ¤·¤¹¤®¤ë½÷Áõ

¡¡½÷Áõ¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡ÖTaiGa¡×¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤½÷Áõ»Ñ¤òÈäÏª¤·SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤³¤ì¤¬39ºÐÃËÀ­¡Ä¡ª¡©¶ÃØ³¤ÎJK½÷Áõ
(X@TaiGa_ioridono¤è¤ê)

¡¡2013Ç¯¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºùÄÍ¤ä¤Ã¤¯¤ó¤µ¤ó(µýÇ¯37)¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÈþ½÷¡émenZ(¤Ó¤¸¤ç¤á¤ó¤¼¤Ã¤È)        ¡×¤Ç³èÌö¤·¤¿TaiGa(Åö»þ¤Î·ÝÌ¾¤Ï°Ë¿¥ÅÂ)¤Ï¡¢X¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆÈ³Ø¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤«¤é°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¡Ö¢«18ºÐ¡¡39ºÐ¢ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ­à¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥È­á¤ò¸ø³«¡£Æ¬¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤¿ÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄÇ¯¤¬¡¢Èþ¤·¤¤¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤ë¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤·àÅª¤ÊÈæ³Ó¼Ì¿¿¤ËÂ¿¤¯¤Î¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

²Ä°¦¤¹¤®¤ë½÷Áõ­¡(X@TaiGa_ioridono¤è¤ê)
²Ä°¦¤¹¤®¤ë½÷Áõ­¢(X@TaiGa_ioridono¤è¤ê)
²Ä°¦¤¹¤®¤ë½÷Áõ­£(X@TaiGa_ioridono¤è¤ê)

¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö·¯¤Ë½÷Áõ¥á¥¤¥¯¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤­¤¿¤±¤Éº£¤Ï°ã¤¦¡ª¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ó¤Ç¡¢ºùÄÍ¤ä¤Ã¤¯¤ó¤È¼Ì¤ë10Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤È²ÄÎù¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¤Î½÷Áõ¤ò¤·¤¿¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¡£°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö39ºÐ¤ÎÈþËÆ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÅØÎÏ¤Î»òÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÇ¯Îð¤È¸«¤¿ÌÜ¤ÈÀ­ÊÌ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÇ¾¤¬¥Ð¥°¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤¨¡ª¡©¤ä¤Ã¤¯¤ó¡ª¡©¡×¡ÖÎÙ¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¯¤óµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ß¤¿¡ÄË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¾×·â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤­¹þ¤ß¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

ºùÄÍ¤ä¤Ã¤¯¤ó¤µ¤ó(º¸)¤È¼Ì¤ë15Ç¯Á°¤ÎTaiGa
¡ÊTaiGa¤ÎX@TaiGa_ioridono¤è¤ê¡Ë

 