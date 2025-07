超ときめき♡宣伝部が7月12日、和歌山県民文化会館にて、結成10周年を記念した全国ツアー<超ときめき♡宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2025 〜10th Anniversary〜>をスタートさせた。 同グループは楽曲「超最強」がTikTokにおいて累計総再生回数10億回を突破し、音楽チャート「TikTokトップ50」で6週連続1位を獲得するなど好調な流れを記録。その中で初日公演は大盛況での幕開けとった。 本ツアーは和歌山公演を皮切りに、終盤の横浜アリーナ、大阪城ホールでの公演を含め、全国12都市14公演が予定されている 。また、公演初日の21時には新曲「ハートな胸の内♡」のミュージックビデオがYouTubeでプレミア公開されたほか、同曲と「超最強」を収録したニューシングルが8月27日にリリースされることも決定している 。 ■ニューシングル「ハートな胸の内♡/超最強」2025年8月27日(水)発売詳細:https://toki-sen.com/contents/928711 ■「超最強」配信中https://avex.lnk.to/chosaikyo ◾️<超ときめき♡宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2025 〜10th Anniversary〜> 2025年7月12日(土)和歌山:和歌山県民文化会館7月13日(日)兵庫:神戸国際会館 こくさいホール7月20日(日)東京:NHKホール8月3日(日)滋賀:滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール8月10日(日)福岡:福岡市民ホール 大ホール8月16日(土)埼玉:大宮ソニックシティ 大ホール8月17日(日)埼玉:大宮ソニックシティ 大ホール8月24日(日)宮城:仙台サンプラザホール8月30日(土)神奈川:パシフィコ横浜国立大ホール9月6日(土)愛知:Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール9月7日(日)愛知:Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール9月13日(土)大阪:グランキューブ大阪9月23日(火・祝) 神奈川:横浜アリーナ9月28日(日) 大阪:大阪城ホール 関連リンク ◆超ときめき♡宣伝部 オフィシャルサイト◆超ときめき♡宣伝部 オフィシャルX◆超ときめき♡宣伝部 オフィシャルYouTubeチャンネル◆超ときめき♡宣伝部 オフィシャルTikTok

