ÆüËÜÂåÉ½½é¥´¡¼¥ë¤ÎË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤¦¡Ö¿åÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡Ä¡×
¡¡Åì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2025¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï13Æü¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½Àï¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢Ä´À°¤ò¼Â»Ü¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÎË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤¿»×¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñÂåÉ½Àï¤Ë2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£ÂåÉ½½éÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢64Ê¬¤Ë¤Ïº¸Â¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿Ë¾·î¤Ï¡Ö¼þ°Ï¤Î¸«¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆËÍ¤¬µÞ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤°ì¤Ä¤º¤Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤è¤êÀÑ¶ËÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤ê¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Ã¤È¹¶·â¤È¼éÈ÷¤Ø¤Î°ÂÄê´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÎÉ¬Í×À¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¤Ë¤ÏE-1Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÀï¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·ü¤±¤Æ´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¡£Æü´ÚÀï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÀï¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼õ¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¹Ô¤¯¤È°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤Î°µÎÏ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÂçÀÚ¡×¤À¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¤ÏÄ®ÅÄ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëFW¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤ÈFW¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Û¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç²ñÁ°¤Ë¡Ö½Ð¤ë¤«½Ð¤Ê¤¤¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤é¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÎ¾Áª¼ê¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿Ë¾·î¤Ï¡¢¡Ö¥»¥Õ¥ó¤À¤Ã¤¿¤éÂÎ¤Î¶¯¤µ¤È¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Û¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤È±¦Â¤Î¥¥Ã¥¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½Àï¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï2»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë¾·î¤Ï¡Ö¿åÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤è¤ê·ÑÂ³Åª¤Ê³èÌö¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó´Ú¹ñÀï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ç¤Î³èÆ°¤¬º£¤ÎËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤Ã¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂåÉ½ÄêÃå¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñÂåÉ½Àï¤Ë2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£ÂåÉ½½éÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢64Ê¬¤Ë¤Ïº¸Â¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿Ë¾·î¤Ï¡Ö¼þ°Ï¤Î¸«¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆËÍ¤¬µÞ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤°ì¤Ä¤º¤Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¤Ë¤ÏE-1Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÀï¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·ü¤±¤Æ´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¡£Æü´ÚÀï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÀï¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼õ¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¹Ô¤¯¤È°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤Î°µÎÏ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÂçÀÚ¡×¤À¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¤ÏÄ®ÅÄ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëFW¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤ÈFW¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Û¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç²ñÁ°¤Ë¡Ö½Ð¤ë¤«½Ð¤Ê¤¤¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤é¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÎ¾Áª¼ê¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿Ë¾·î¤Ï¡¢¡Ö¥»¥Õ¥ó¤À¤Ã¤¿¤éÂÎ¤Î¶¯¤µ¤È¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Û¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤È±¦Â¤Î¥¥Ã¥¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½Àï¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï2»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë¾·î¤Ï¡Ö¿åÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤è¤ê·ÑÂ³Åª¤Ê³èÌö¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó´Ú¹ñÀï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ç¤Î³èÆ°¤¬º£¤ÎËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤Ã¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂåÉ½ÄêÃå¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£