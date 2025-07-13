Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡ØNo One¡Ù¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤òÈ¯Çä¤·¤¿²£Ìî¤¹¤ß¤ì¤¬¸ì¤ë½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Îµ²±¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤ÆÆÃÊÌÊÔ¡ª¡¡º£²ó¤Ï²£Ìî¤¹¤ß¤ì¡Ê¤è¤³¤Î¡¦¤¹¤ß¤ì¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÁ°ÊÔ¡£
²£Ìî¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2019Ç¯¤Ë¡Ø·î´©ENTAME¡Ù2019Ç¯9·î¹æ¤Ç½é¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¿¤Á¤Þ¤ÁÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»¨»ï¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¾þ¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯¡¢¥½¥í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï³èÆ°¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¹¤²¡¢½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤è¤¦¤Ë¡£½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ï2019Ç¯36¹æ¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢°Ê¹ß¡¢7²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê»ïÌÌ¤ËÅÐ¾ì¡£3²óÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
6·î¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¡ØNo One¡Ù¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò½¸¤á¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÂ³¡¦No One¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¡ØÂ³¡¦No One¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£Ìî¤¹¤ß¤ì¼Ì¿¿½¸¡ØÂ³¡¦No One¡Ù
¡ØÂ³¡¦No One¡Ù¡Ê»£±Æ¡§»°ÉÓ¹¯Í§¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢½µ¥×¥ì¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÊý¡¹¤Ë½é¥°¥é¥Ó¥¢¤È½µ¥×¥ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÂ³¡¦No One¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤«¤é¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ØNo One¡Ù¡Ê2024Ç¯6·î12ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÈ¯Çä1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢Á´ÊÔ¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë°ìºý¡£»£±Æ¤ÏÂæÏÑ¤Ç¥í¥±¤ò¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²£Ìî¡¡¤Ï¤¤¡£Åö»þ¡¢¥í¥±ÃÏ¤Î¸õÊä¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤´ÈÓ¤¬ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£3Ç¯È¾Á°¤Ë½Ð¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤ÏÌÀ¤ë¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë"²¦Æ»"¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Î»þ¤Ï¡¢¤è¤êÁÇ¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»ä¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçËþÂ¤Î°ìºý¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¤³¤Î»þ¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÎå¤ó¤À¤È¤«¡£
²£Ìî¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½÷À¤é¤·¤¤´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤ÂÎ·¿¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÈÉáÃÊ¡¢¤ª¿¬¤ò¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï½ÅÅÀÅª¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼µ¤¹ç¤¤½½Ê¬¤Î°ìºý¤À¤Ã¤¿¤È¡ª¡¡Åö»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Þ¤Ê¤ª°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
²£Ìî¡¡»ä¤¬¿©¤ÙÊª¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤¤¤íÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÙ·ÆÃæ¤âÈþÌ£¤·¤¤¥¿¥Ô¥ª¥«¤ä¤«¤É¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£¤¿¤À¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÂÎ·¿¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¤«¤É¤¦¤«í´í°¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¹¤ë¤È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬¡Ö²æËý¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡£¤à¤·¤í¿©¤Ù¤Æ¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¡¢¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤ò»£¤í¤¦¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¥í¥±Ãæ¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤é¤Õ¤¯¿©¤Ù¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ØÂ³¡¦No One¡Ù¡Ê»£±Æ¡§»°ÉÓ¹¯Í§¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡ØÂ³¡Á¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
²£Ìî¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÎÊý¤Ë¼Ì¿¿¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤¿¡¢»ä¤é¤·¤µ¤¬¤è¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£Îã¤¨¤Ð¤Ï¤¢¤¯¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡ÖÁÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï´î¤Ö¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤È¡ØNo One¡Ù¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¾Ð´é¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Í¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÂ³¡Á¡Ù¤Î¤Û¤¦¤¬ÁÇ¤Ë¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢¡ØÂ³¡Á¡Ù¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡£
¡¼¡¼À§Èó¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï½é¥°¥é¥Ó¥¢´ØÏ¢¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²£Ìî¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¶¯¤¤Æ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²£Ìî¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÅÏÊÕËãÍ§¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀµÅýÇÉ¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é²Ä°¦¤¤¡£¼«Ê¬¤âËãÍ§¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤Þ¤µ¤«ËÜÅö¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼2018Ç¯¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÆÃµ»¤ÎÈäÏª¤Ç"°ì¿Í¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë"¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤«¡£
²£Ìî¡¡¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥®¥¿¡¼¤ò¾å¼ê¤ËÃÆ¤¤¤¿¤ê¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡Ö¤¢¤¤¤¦¤¨¤ªºîÊ¸¡×¤ò¤·¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤â²¿¤«ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âº£¹Í¤¨¤¿¤é¡ÖÍî¸ì¡×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¼¡¼¿³ºº°÷¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²£Ìî¡¡¤¦¡Á¤ó......¡Ê¤·¤Ð¤·ÄÀÌÛ¡Ë¡£¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÏºÇ½é¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼2018Ç¯7·î¤«¤éÀµ¼°¤Ë¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¤½¤Î¸å¡¢²£Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ØGIRLS-PEDIA 2019 SPRING¡Ù¡Ê5·î31ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¡©
²£Ìî¡¡¤½¤Î»þ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀèÇÚÊý3Ì¾¤È°ì½ï¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¤Ë»ä¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â»ä¡¢¤Ò¤È¤ê¤À¤±¸¦µæÀ¸¤Ç¤¹¤·¡£¤¿¤À¸å¤ÇÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·à¾ì¸ø±é¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÊý¤Î´Ö¤Ç¡¢»ä¤¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Ã¤Æ±½¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤â¡Ö²£Ìî¤¹¤ß¤ì¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¼¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¡ª¡¡¤Ç¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²£Ìî¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿åÃåMV¤ò¸«¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀèÇÚÊý¤â¿åÃå¤Î»£±Æ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£»ä¼«¿È¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡Ö¿åÃå¤Î»£±Æ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¿åÃå¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
²£Ìî¡¡Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¡Ö¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ã¤ÆºÙ¤¤¤Î¤Ë¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤è¤Í¡×¡Ö°ìÂÎ²¿¿©¤Ù¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤è¤¯¸À¤ï¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ë¤á¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼ÀèÇÚ¤ËÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÃç´Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡£
²£Ìî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤â¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æ±´ü¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤¬°ìÈÖºÇ½é¤ËÁªÈ´¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢·ë¹½¥á¥é¥á¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÉð´ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼ÏÃ¤ÏÌá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤É¤³¤Ç»£±Æ¤ò¡©
²£Ìî¡¡¥¿¥¤¤Î¥µ¥à¥¤Åç¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿åÃå¤â²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£ºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤ÀÅö»þ¤Î»ä¤Ï¤Ò¤É¤¤¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¡¢¤·¤«¤â¼þ¤ê¤ÏÀèÇÚ¤Ð¤«¤ê¡£³§¤µ¤ó¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ÛÄ¥¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ......¡£Ìµ»ö¤Ë¤ä¤ì¤ë¤«¤Ê¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤ÆÆâ¿´¡¢¿´ºÙ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»£±Æ¤â¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼·ÇºÜ»ï¤ÏÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²£Ìî¡¡ËÜ²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Çã¤ï¤º¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¤òÇã¤¦¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â´î¤ó¤À¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
²£Ìî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£È¯ÇäÁ°¤Ë¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö»ä¡¢·ë¹½¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤ËÆ÷¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¥¶¥ï¥Ã¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£È¯Çä¸å¤Ï¡Ö´üÂÔ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ã¤ÆÈ¿±þ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¡¢¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡ª¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤¯¤é¤¤´ò¤·¤¯¤Æ¡£¤¢¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤â³È»¶¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡Ö¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤¹¤´¤¤¤¾¡×¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª
¡¼¡¼¤½¤·¤Æ¡Ø·î´©ENTAME¡Ù2019Ç¯9·î¹æ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë½é¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¤ò²ò¶Ø¡£¤³¤Î»þ¤â»£±Æ¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡©
²£Ìî¡¡¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ì¿Í¤¤ê¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î»þ¤¬½é¤á¤Æ¡£½é¤á¤Æ¥¹¥«¡¼¥È¤òÍú¤¤¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤«¡£ÅÓÃæ¤«¤é¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½é¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÃæ¤â¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ë±þ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÀº°ìÇÕ¡£¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤Î»þ¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î²¬ËÜÉð»Ö¤µ¤ó¡£»£±ÆÃæ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤«¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²£Ìî¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Êý¤Ç¡£¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î»£±Æ¤Î»þ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿åÃå¤Î»£±Æ¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é»£¤Ã¤ÆÃåÂØ¤¨¤Æ¤Î·«¤êÊÖ¤·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤·¤«¤â1¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ä¤1»þ´Ö¤Û¤É¤¸¤Ã¤¯¤ê»£¤Ã¤¿¤ê¡£ÂÎÎÏ¡¢½¸ÃæÎÏ¤È¤â¤ËÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼¤³¤Î»þ¤Î¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤¹¤´¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£
²£Ìî¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£SNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¡£1¥ö·î´Ö¤Ç2Ëü¿Í¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼½é¤Î¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¤·¡¢·ÇºÜ»ï¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡©
²£Ìî¡¡ËÜ²°¤µ¤ó¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î»þ¤âÇã¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§ÍÍ¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤ä½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿»ïÌÌ¤ò¸«¤Æ¡¢Ã£À®´¶¤ÏÁ°²ó°Ê¾å¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£ÁªÈ´Æþ¤ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¶á¤Å¤¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ü²£Ìî¤¹¤ß¤ì¡Ê¤è¤³¤Î¡¦¤¹¤ß¤ì¡Ë¡¡
2000Ç¯12·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹160Ñ¡¡
¡û2018Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯¤«¤é¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤´éÎ©¤Á¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï55Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â"°½÷"Ìò¤Ç¤Î±éµ»¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤Ç³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@yokono_sumire¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@yokono_sumire¡Û¡¡
¡ØÂ³¡¦No One¡Ù »£±Æ¡¿»°ÉÓ¹¯Í§ ²Á³Ê¡¿2970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¼Ì¿¿½¸¡ØNo One¡Ù¤òÈ¯Çä1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Ì¤¸ø³«¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤·¤¿°ìºý¡£Èþ¤·¤¯¡¢°¦¤é¤·¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯......Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¸«¤ì¤Ð¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ì¥Î»¤µ¤ì¤Ï¤º¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö