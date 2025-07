Gacharic Spinのマイクパフォーマー、アンジェリーナ1/3が「ailly」(読み:アイリー)名義でソロデビューすることを発表した。今秋、配信シングルをリリース予定となっている。 この数年、バンド活動のみならず、その抜群のトーク力とキャラクターで、ラジオ界を席巻。現在、TBSラジオとTOKYO FMでレギュラー番組を持ちノ疣造離薀献スターイ噺討个譴詒狃。ソロ活動名のaillyは本名の「愛理」が由来となっている、彼女の本名はこれが初公開。合わせてアーティストロゴも公開された。 このソロプロジェクトには、アンジーならではの人脈と繋がりから、様々なミュージシャンやクリエーターが集結。秋のデビューシングルの他にも情報発表が待たれる。 また、aillyのYouTubeチャンネルをはじめ各SNSも開設された。 ◆ ◆ ◆ ■aillyコメントaillyとして、音楽を届ける日々が始まります!“ailly”という名前は自分が生まれてから、今日まで。そしてこれからも共に生きていく大切な両親からの1番初めの贈り物。本名から取りました。目まぐるしく過ぎる毎日の一つ一つの出来事や想い、景色を音楽に残していけたらと思っています。音楽を始めて6年言葉や声に向き合わなかった時間は無いです。そう言い切れる今日が来たからこそ、aillyが始まります!あなたの時間とあなたと関わる人とを繋げられますように! ◆ ◆ ◆ アンジェリーナ1/3 レギュラー番組 ◆RADIO・TBSラジオ『Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う!〜』毎週日曜 12:00-12:55https://www.tbsradio.jp/kanau/・TOKYO FM/JFN『SCHOOL OF LOCK!』(アンジー教頭)毎週月〜金曜 22:00-23:55https://www.tfm.co.jp/lock/ ◆STREAMINGAmazon Music Presents 音楽脳 探求サロン『Watcha! Watcha!』MC:綾小路 翔(氣志團)&アンジェリーナ1/3(Gacharic Spin)※Amazon Musicの新音楽番組 ※TwitchのAmazon Music JPチャンネルにて配信https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=207701498051 関連リンク ◆ailly オフィシャルサイト◆ailly オフィシャルYouTube Channel◆ailly オフィシャルInstagram◆ailly オフィシャルX◆ailly オフィシャルTikTok ◆アンジェリーナ1/3 (Angelina 1/3) Instagram◆アンジェリーナ1/3 (Angelina 1/3) X◆アンジェリーナ1/3 (Angelina 1/3) TikTok

The post アンジェリーナ1/3(Gacharic Spin)、今秋「ailly」としてソロデビュー first appeared on BARKS.