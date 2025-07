HONEST BOYZ®︎が、日本テレビ『ダンバトオーディション』の番組テーマ曲として制作した楽曲「First Step feat. Ashley」のミュージックビデオを公開した。 本作は、オーディションを通して挑戦し続ける候補生たちが抱いた想いをEXILE NAOTOが自身のダンス人生と重ねながら、メンバーのSWAY、そしてDOBERMAN INFINITYのP-CHOとコライトした一曲。 ミュージックビデオは、3月から始まったオーディションを勝ち抜いてきた候補生たちの挑戦の日々に密着した映像を軸に、7月11日(金)に有明アリーナで行われたばかりの最終審査の感動的な模様、そしてHONEST BOYZ®︎メンバーのリップシーンから伝わる熱量を織り交ぜた、彼らが掴み取った“First Step”の瞬間が詰まった映像作品に仕上がっている。 数ヶ月にわたる研鑽や仲間との絆、そして脱落したメンバーの想いを背負いながら挑戦し続ける候補生たちの姿は、かつて夢に向かって一歩を踏み出したEXILE NAOTOやSWAYの姿とも重なり、誰もが経験する“First Step”の瞬間において背中を押すものは何か、その問いに深く迫る内容となっている。 また、ミュージックビデオには、地上波では放送されなかった候補生たちの日常の姿も収められている。HuluやYouTubeではオーディション本編が配信されているので、あわせてチェックしてほしい。 ■EP「First Step」 2025年7月11日(金)0:00〜 配信開始 M1. First Step feat. AshleyM2. Popcorn feat. RIEHATA, 遠藤翼空&山本光汰 from KID PHENOMENONM3. First Step -FINAL ROUND- feat. AshleyM4. Popcorn “Extra size” feat. RIEHATA, 遠藤翼空&山本光汰 from KID PHENOMENON 【配信リンク】https://ldh.lnk.to/FirstStep_digital ■カセットテープ「First Step」 2025年8月15日(金)発売XNLD-10285 2,860円 (税抜) 収録内容:A01. First Step feat. […]

