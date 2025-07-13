¡Öµ¤ÉÊ°î¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×32ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿à¤Î¤óá¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹¡¢Âç¿Í¤ÎÁõ¤¤¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Î¤ó¤Á¤ã¤óåºÎï¤À¤è¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÁÇÅ¨¤Ê¥ì¥Ç¥£¤Ë¡×
¹õÈ±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¹õ¤¤¥Ö¡¼¥Ä¤Ç
¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢²Î¼ê¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢¤Î¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÏ¢Â³¹¹¿·¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¥é ¥³¥ì¥¯¥·¥ª¥ó ¥×¥ê¥ô¥§¡¡¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¹á¤ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡×¤Î¹á¿å¤ò¼ê¤Ë¹õ¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¹õÈ±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¹õ¤¤¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖGRIS DIOR¤Ï¼«Á³¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¹á¤ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ëÈþ¤·¤¤¶õ´Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È»×¤¨¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öµ¤ÉÊ°î¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¥·¥ã¥¥Ã¤ÈÇØ¶Ú¤Î¿¤Ó¤¿»Ñ¤ÏÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Î¤ó¤Á¤ã¤óåºÎï¤À¤è¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÁÇÅ¨¤Ê¥ì¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Á¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È»×¤¨¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13Æü¤Ç32ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Î¤ó¤ËÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Î¤ó¤Ï¡ÖÇ½Ç¯ÎèÆà¡×¤ÎËÜÌ¾¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿2013Ç¯¤Ë¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£16Ç¯7·î¤Ë¡Ö¤Î¤ó¡×¤Ë²þÌ¾¤·¡¢¸½ºß¤Ï±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤â³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£