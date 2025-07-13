サンディスクさんありがとう。2TBの最強microSDが6,000円OFF #Amazonプライムデー
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年7月11日（金）0時から7月14日（月）23時59分まで一年に一度のビッグセール「Amazonプライムデー」を開催中。
現在、大容量かつ読み出し速度が高速なSanDisk（サンディスク）の「SDSQXAV-2T00-GH3MA」や高画質な写真＆動画を手軽に保存できるKIOXIA（キオクシア）の「EXCERIA KLMEA512G」など、データ保存や容量の拡張が可能なmicroSDカードがお得に登場しています。
4KやフルHDビデオの撮影データの保存も◎。サンディスクのmicroSDカード（2TB）が15%オフ
【 サンディスク 正規品 】 SanDisk microSD 2TB UHS-I U3 V30 書込最大140MB/s Full HD & 4KExtreme SDSQXAV-2T00-GH3MA
34,172円
（15%オフ）
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Nintendo Switchやスマホのストレージ拡張に最適。256GBから1TBまでのmicroSDカードも最大16%オフ！
【 サンディスク 正規品 】 SanDisk microSD 1TB UHS-I U3 V30 書込最大130MB/s Full HD & 4KExtreme SDSQXAV-1T00-GH3MA 新パッケージ ソリッドステートドライブ
15,098円
（16%オフ）
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【 サンディスク 正規品 】 SanDisk microSD カード 256GB UHS-I U3 V30 書込最大130MB/s Full HD & 4K アクションカメラ Extreme SDSQXAV-256G-GH3MA 簡易デザインパッケージ 無期限保証
4,104円
（15%オフ）
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【 サンディスク 正規品 】 SanDisk microSD カード 512GB UHS-I U1 Class10 Nintendo Switch メーカー動作確認済 Ultra SDSQUAC-512G-GH3MA 簡易デザインパッケージ 10年間限定保証
4,619円
（16%オフ）
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コスパ最強なキオクシアのmicroSDカード「EXCERIA」「EXCERIA PLUS」シリーズも最大20％オフ
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 512GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA512G
3,956円
（15%オフ）
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KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 512GB EXCERIA PLUS UHS-I U3 V30 Class10 Nintendo Switch動作確認済 microSDXC 最大読出100MB/s 最大書込85MB/s 4K対応 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMPAE512G
5,812円
（20%オフ）
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KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 256GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA256G
2,071円
（16%オフ）
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KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 256GB EXCERIA PLUS UHS-I U3 V30 Class10 Nintendo Switch動作確認済 microSDXC 最大読出100MB/s 最大書込85MB/s 4K対応 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMPAE256G
3,018円
（20％オフ）
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AmazonベーシックのmicroSDカード（1TB）が12,489円で登場。転送速度が速く機能性抜群です
Amazonベーシック 1TB microSDXCカード (アダプター付き) 読み取り速度最大200MB/秒 1個入り
12,489円
（15%オフ）
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Amazonベーシック microSDXC メモリーカード 512GB フルサイズアダプター付き A2 U3 読み込み速度最大100MB/秒 ブラック
5,842円
（25%オフ）
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Amazonベーシック 256GB microSDXCカード (アダプター付き) 読み取り速度最大200MB/秒 1個入り
3,140円
（20%オフ）
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優れた防水性・耐衝撃性でアウトドアや旅行でも重宝。シリコンパワーのmicroSDカードも最大49％オフ！
SP Silicon Power シリコンパワー microSD カード 1TB 【Nintendo Switch 動作確認済】4K対応 class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 3D Nand SP001TBSTXDV3V20SP
10,280円
（10%オフ）
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シリコンパワー SP Silicon PowermicroSD カード 512GB【Nintendo Switch 動作確認済】 4K対応 class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 3D Nand SP512GBSTXDU3V20AB
4,680円
（10%オフ）
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SP Silicon Power シリコンパワー microSD カード 128GB 【Nintendo Switch 動作確認済】4K対応 class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 3D Nand SP128GBSTXDV3V20SP
1,003円
（49%オフ）
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なお、上記の表示価格は2025年7月13日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Source:「Amazonプライムデー」