「不思議の国のアリスの挿絵をデザインしたミニ財布」(1万8480円)

革小物の製作・販売を手がける株式会社ガッツは、今年で出版160周年を迎える「不思議の国のアリス」の原作挿絵をデザインした「不思議の国のアリスの挿絵をデザインしたミニ財布」(1万8480円)を発売した。■不思議の国のアリス×小さいふ本ミニ財布は通称「小さいふ」と呼ばれるコンパクト財布。童話の世界観をそのまま携帯できるようなデザイン性を追求している。表面にはアリスとハートの女王が対峙するシーンがあしらわれ、裏面にはチェシャ猫の名言“If you don’t know where you are going, any road will get you there.”(どこへ行きたいのかわからないなら、どの道を選んでも同じこと)が英語で刻印されている。

■世界に認められた革。育てて楽しむ“栃木レザー”素材には、国内最高峰といわれる栃木レザー社のヌメ革を使用。植物性タンニンでなめされたこの革は、使うほどに色つやが深まり、傷やしわさえ「味」として楽しめる経年変化が特徴だ。かつて東京オリンピックの体操器具やトリノ冬季オリンピックのスケート靴に採用された実績があり、その耐久性と品質は今も高く評価されている。■小さいふ専門店がつくる本革ミニ財布財布本体は三つ折り構造で、手のひらに収まるコンパクトなサイズながら、お札約10枚〜20枚、コイン約20枚〜30枚、カード約4枚〜6枚を収納可能。旅行やミニバッグ利用時にも最適で、日常の“必要な機能”を凝縮している点が特徴だ。■ルイス・キャロルと「アリス」誕生ストーリー「不思議の国のアリス」の作者ルイス・キャロル(本名:チャールズ・ラトウィッジ・ドジスン)は数学者・論理学者のみならず詩人や写真家としても活躍した多才な人物。彼が即興で語った物語は、親交のあった学寮長の娘リデル姉妹を通じ反響を得、その後ジョン・テニエルによる挿絵が加わることで物語は完成された。今日にいたるまでその美しくち密なアートは多くの人を魅了し続けている。ガッツは「小さいふ専門店」として長年にわたり財布づくりに取り組み、日常に本当に必要な機能を厳選しコンパクトにまとめることを信条としている。本商品はその集大成ともいえる逸品だ。今回の商品について担当者に話を聞いてみた。ーー今回の商品の狙いは?今回のミニ財布は、『不思議の国のアリス』の世界観を、手のひらサイズで持ち歩けるようにしたい!という思いから作りました。アリスの物語が好きな方や、レザー小物が好きな方、小さくてもしっかり入るお財布を探している方にぜひ手に取っていただきたいです。ーー今回の商品のイチオシは?やっぱり一番のポイントは、アリスとハートの女王の名場面がデザインされた革の表面と、裏面に入っているチェシャ猫の名言です!小さいのに存在感たっぷりで、栃木レザーの経年変化も楽しめるので、長く使うほどに味が出てきます。ーー読者(ユーザー)へのメッセージは?毎日がちょっと特別になる、アリスの物語をポケットに。ぜひ手にとってみてください。一つひとつ職人が丁寧に仕上げたアリスの財布は、上質な革と物語の世界観が融合した逸品だ。本革の経年変化を楽しみながら、アリスの世界を身近に感じてみてはいかがだろうか。※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。