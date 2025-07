アニメ『遊☆戯☆王』シリーズ25周年を祝して、スペシャルイベント“アニメ「遊☆戯☆王」シリーズ 25th Duelist Live Kingdom”が12日、TACHIKAWA STAGE GARDEN(立川ステジガーデン)で開催された。当日は、歴代のオープニング&エンディングテーマを担当した豪華アーティストが集結。さらに、アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』の豪華キャスト陣も登場し、25年にわたって進化し続けてきたアニメ『遊☆戯☆王』シリーズの歩みと、その魅力を体感できる一日となった。このレポートでは、昼の部の公演の様子を伝える。

開演前のナレーションは、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より城之内克也(CV:高橋広樹)と海馬瀬人(CV:津田健次郎)が担当。キャラクターたちと観客がかけ合いを楽しむ演出で、ライブへの期待をあおった。そして、アニメ「遊☆戯☆王」シリーズを振り返る映像からライブがスタート。懐かしの名シーンがスクリーンに映るたびに、歓声と拍手が沸き起こった。幕開けを飾ったのは「限界バトル」。現在放送中の『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』GX 20th Remaster』でもおなじみの楽曲を全出演アーティストでカバーすると、会場のボルテージが一気に高まった。そのままの勢いで、遠藤正明が「BELIEVE IN NEXUS」「Clear Mind」を立て続けに熱唱。スクリーンに映る『遊☆戯☆王5D’s』の世界観とリンクするような疾走感にあふれた2曲を、迫力のあるボーカルで届けた。次に登場したのは七瀬彩夏。今年3月に『遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!』を締めくくった「サヨナラにはならない」を安定感のある歌声で披露したのち、『遊☆戯☆王ZEXAL』より「マスターピース」をカバー。時を越えて愛される名曲を丁寧に歌った。続いて、cinema staffが「切り札」を披露。芯のあるサウンドと歌詞に乗せたまっすぐなメッセージが響き合い、『遊☆戯☆王ARC-V』の描く葛藤と希望をしっかりと感じさせるステージになった。ライブ前半のトリをつとめたのは奥井雅美。「あの日の午後」「Shuffle」と、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』を彩った2曲を披露すると、会場はシリーズ初期を懐かしむような、エモーショナルな雰囲気に包まれた。その後は、キャスト陣によるトークコーナーへ。『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より風間俊介、津田健次郎、高橋広樹、竹内順子、岩永哲哉、七緒はるひが登場。ライブの感想やアニメシリーズ25周年を迎えた思いを語り合った。各キャラクターの初登場回を映像で振り返る場面では、それぞれの初々しい演技を恥ずかしがりながらも懐かしみ、時を経ても変わらないやりとりに会場から笑いが起こった。トークを経て、再び空気を一変させたのはvistlip。ファンの間で高い人気を誇る『遊☆戯☆王5D’s』より「-OZONE-」、そして『遊☆戯☆王ZEXAL』より「アーティスト」の2曲を披露し、ライブ後半のスタートを盛り上げた。『遊☆戯☆王ZEXAL』の流れを受ける形で、高取ヒデアキが「折れないハート」を熱量たっぷりに披露。フィナーレに向けて、会場の熱気をさらに引き上げた。さらに、佐伯ユウスケが「ナナナナナナナ」「One Way」を披露。軽快で耳に残るメロディーとキャッチーな歌詞で、『遊☆戯☆王SEVENS』以降の新たな展開をさわやかに印象づけた。最後に登場したのはKIMERU。『遊☆戯☆王VRAINS』より「go Forward」「calling」、そして『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より「OVERLAP」を続けて披露。シリーズの歩みとともに刻まれた記憶がよみがえるような圧巻の歌声で、ライブを締めくくった。アンコールはステージ上に出演者が集結し、出演アーティスト全員で『遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!』より「デュエルしようぜ!」をカバー。オーイシマサヨシ自身も難曲と語る楽曲を、みごとな連携で歌い上げました。さらに「限界バトル」を再び披露すると、会場の熱気はこの日最高潮に。25年の歴史にふさわしい、集大成となるフィナーレを迎えた。“アニメ「遊☆戯☆王」シリーズ 25th Duelist Live Kingdom” セットリストM1 限界バトル(JAM Project cover)/All Artists『遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX』エンディングテーマM2 BELIEVE IN NEXUS/遠藤正明『遊☆戯☆王5D's』オープニングテーマM3 Clear Mind/遠藤正明『遊☆戯☆王5D's』挿入歌M4 サヨナラにはならない/七瀬彩夏『遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!』エンディングテーマM5 マスターピース(mihimaru GT cover)/七瀬彩夏『遊☆戯☆王ZEXAL』オープニングテーマM6 切り札/cinema staff『遊☆戯☆王ARC-V』オープニングテーマM7 あの日の午後/奥井雅美『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』エンディングテーマM8 Shuffle/奥井雅美『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』オープニングテーマTK キャストトーク風間俊介(武藤遊戯役)/津田健次郎(海馬瀬人役)/高橋広樹(城之内克也役)/岩永哲哉(マリク・イシュタール役)/七緒はるひ(孔雀舞役)/竹内順子(海馬モクバ役)司会:南雲大輔M9 -OZONE-/vistlip『遊☆戯☆王5D's』エンディングテーマM10 アーティスト/vistlip『遊☆戯☆王ZEXAL』エンディングテーマM11 折れないハート/高取ヒデアキ『遊☆戯☆王ZEXAL』オープニングテーマM12 ナナナナナナナ/佐伯ユウスケ『遊☆戯☆王SEVENS』オープニングテーマM13 One Way/佐伯ユウスケ『遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!』エンディングテーマM14 go Forward/KIMERU『遊☆戯☆王VRAINS』オープニングテーマM15 calling/KIMERU『遊☆戯☆王VRAINS』オープニングテーマM16 OVERLAP/KIMERU『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』オープニングテーマEN1 デュエルしようぜ!(オーイシマサヨシ cover)/All Artists『遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!』オープニングテーマEN2 限界バトル(JAM Project cover)/All Artists『遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX』エンディングテーマ