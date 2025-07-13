À¤³¦ºÇÂç¤ÎÅ´Æ»¸«ËÜ»Ô¤¬£²Ç¯¸å¤Ë¥¢¥¸¥¢½é¾åÎ¦¡¡¡Ö¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¸¥¢¡×2027Ç¯£¹·î¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëEXPO¥Û¡¼¥ë¤Ç
À¤³¦ºÇÂç¤ÎÅ´Æ»¸«ËÜ»Ô¡¦¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¤¬£²Ç¯¸å¤Ë¥¢¥¸¥¢½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¸¥¢¡×¤Ï2027Ç¯£¹·î£·¡Á£¹Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëEXPOÅ¸¼¨¾ì¤Ç¡£
¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¸«ËÜ»Ô²ñ¾ì¡¦±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¤¬¼çºÅ¡£1996Ç¯¤¬½é²ó¤Ç¡¢³ÖÇ¯¤Ç²ó¤ò½Å¤Í¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬»²²è¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¹âÂ®Å´Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤Û¤«¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¹âÂ®Å´Æ»¤äÅÔ»ÔÅ´Æ»¡¢LRT¡Ê¼¡À¤Âå·¿Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷·×²è¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£¥á¥Ã¥»¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ï¡¢¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È³«ºÅ¤ÎÅ¬ÃÏ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£2027Ç¯¤Ï¥Ù¥ë¥ê¥ó³«ºÅ¤Î¤Ê¤¤àÎ¢Ç¯á¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¸¥¢¤¬³«¤«¤ì¤ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëEXPOÅ¸¼¨¾ì¤Ï1999Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î¥Á¥ã¥ó¥®¶õ¹Á¤«¤é¡¢ÃÏ²¼Å´¡ÊMRT¡Ë¤Ç¤ï¤º¤«°ì±Ø¤È¤¤¤¦ÃÏ¤ÎÍø¤¬ºÇÂç¤ÎÇä¤êÊª¡£Å¸¼¨¾ìÆâ¤Ë¤Ï£±ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ëµ¬ÌÏ¤Î¥Û¡¼¥ë10»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯´ÖÊ¿¶Ñ800·ïÁ°¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¹ñºÝ²ñµÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
²ñ¾ì¤«¤éÅÌÊâ·÷¤Ë¤Ï£²¥«½ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢³«ºÅ´Ä¶¤ÎÌÌ¤ÇÉÔÂ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÏÆüËÜ¤¬¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿´Ñ¸÷Î©¹ñ¤Ç¡¢¹ñ¤òµó¤²¤Æ¹µÁ¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëMICE¤òÍ¶Ã×¡£¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¸¥¢¤â¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡ÊSTB¡Ë¤¬¥á¥Ã¥»¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ËÍ¶Ã×¤òÆ¯¤³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£
¥á¥Ã¥»¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÈSTB¤Ï2025Ç¯£¶·î30Æü¡¢Áê¸ß¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¶¨Äê¤Ë¥µ¥¤¥ó¡£
Ãæ³Ë£²¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢¥á¥Ã¥»¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¥Ç¥£¥ë¥¯¡¦¥Û¥Õ¥Þ¥ó½êÄ¹¤Ï¡Ö¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¸¥¢¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¹ñºÝ¸«ËÜ»Ô¤òÊä´°¤¹¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò»ý¤Á¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÅ´Æ»µ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤¹¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
STB»º¶È³«È¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¥ó¡¦¥Õ¥¨¥¤¡¦¥Û¥ó¼¡ÀÊ¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¸¥¢¤Î²ñ¾ì¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤ÎMICEÍ¶Ã×¤Ë¤Ï¤º¤ß¤òÉÕ¤±¤ë¡£2027Ç¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÅ´Æ»µ»½Ñ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸