「ハワイアン航空」とPLAZAがコラボ！今夏の旅行は限定トラベルグッズでリゾート気分を盛り上げちゃお

PLAZAと「ハワイアン航空」のコラボグッズがお目見え© Copyright 2025 Hawaiian Airlines, Inc. All rights reserved.ハワイで最も歴史の長いハワイアン航空は、ロゴやカラーがとってもアイコニック。PLAZAのプライベートブランド「PLAZA BASICS」からお目見えしたコラボアイテムには、ハワイアン航空のヘリテージロゴやグラフィックがあしらわれた、トラベルグッズなどがそろいます。パッキングや旅行先で便利なアイテムは、どれも気分を盛り上げてくれること間違いなし。今回は、パープル、オレンジ、ピンクをキーカラーにしたアイテムは、トロピカルで南国感あふれるデザインです。ハワイアン航空のCAさんが使っていそう© Copyright 2025 Hawaiian Airlines, Inc. All rights reserved.「トラベルショルダーポーチ」(税込3300円 / 写真右上)は、アクティブに過ごしたい旅行先での必須アイテムかも。最低限の貴重品を肌身離さず持ち歩けて、とっても重宝しそうです。「ボトルホルダー付きポーチ」(税込3300円 / 写真右下)は、バッグにボトルが入りきらないときに便利◎ ハンズフリーで、ストレスなく旅行を満喫できるはずですよ。「ミニポーチ」(税込2420円 / 写真真ん中)の持ち手は、1970年代に使われていたハワイアン航空のグラフィックロゴ入り。ファスナーチャームには、ハワイアン航空の象徴である“プアラニ”のヘア飾りがデザインされていますよ。PLAZA BASICSでベストセラーのコラボ限定エディションとして、「スライダーバッグ 2種アソート 30枚入り」(税込693円 / 写真左下)も登場しました。「ラゲージベルト」(税込1650円 / 写真左上)は、スーツケースが意図せず開いてしまうのを防ぐ、旅行のマストアイテム。鮮やかな色味だから、荷物の目印にもなりそうですね。カラビナ付きの「クリアケース」(税込880円 / 写真中央左)は、リップやアクセサリーなどの小物を収納するのにぴったり。パープルベースに、ホワイトでプリントされたロゴや、ピンクのプレートがおしゃれです。「チャームポーチ POGジュース」(税込1815円 / 写真中央右)は、ハワイアン航空のハワイ諸島間の機内サービスで提供される、“POGジュース”をイメージしたポーチ。遊び心のあるデザインは、バッグやリュックにチャーム感覚で付けられます。© Copyright 2025 Hawaiian Airlines, Inc. All rights reserved.「チャームポーチ バッグ型」(税込1815円 / 写真中央下)は、ボストンバッグがモチーフ。つやっと光るオーロラ素材が光の角度でほんのり色づく、透明感たっぷりのデザインです。常夏ムードが漂う「ウォーターボトル」(税込1980円 / 写真左上)は、デイリーでもかわいく使えます。© Copyright 2025 Hawaiian Airlines, Inc. All rights reserved.ウォーターボトルには、「ハワイアン航空 Hydro Flask ワイドマウス 16oz」(税込5500円 / 約473ml)もお目見えしています。保冷効果が最大24時間、保温は6時間持続するというから、丸1日のお出かけにもぴったりですね。ハワイ行き往復航空券が当たるチャンス!ハワイアン航空の“ハワイ行き往復航空券”がペアで当たるキャンペーンもありますよ。2025年7月18日(金)〜8月6日(水)に開催される「Jump in, We’re TRAVELLIN’!」は、Xで参加可能。計2組4名分のチケットが用意されています。応募方法は、PLAZA公式Xアカウントとハワイアン航空(Japan)公式アカウントをフォロー&キャンペーン投稿をリポストするだけ!夏の旅にまつわる思い出やハワイでやりたいことなどをリプライで投稿すると、当選確率がUPするというから、ぜひお試しを。PLAZA×ハワイアン空港のコラボグッズでリゾート気分を盛り上げよっ© Copyright 2025 Hawaiian Airlines, Inc. All rights reserved.ご紹介したもの以外にも、リゾート気分を盛り上げるグッズがたくさんそろっています。気になる人は、キャンペーン詳細とあわせてラインナップをチェックしてみて。PLAZA×ハワイアン航空のコラボアイテムは、すべてPLAZA限定品だから、早めのお買い物がおすすめですよ。Jump in, We’re TRAVELLIN’!期間:2025年7月18日(金)〜8月6日(水)23:59PLAZA公式Xアカウント@plazastyleハワイアン航空(Japan)公式Xアカウント@HawaiianAirJP特設ページhttps://www.plazastyle.com/PLAZA 公式オンラインストアhttps://www.plazastyle.com/参照元:株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー プレスリリース