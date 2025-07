◆ミスエントリーNo.1:趙子易(ちょう・しえき)

【モデルプレス=2025/07/13】7月13日、「東京大学ミス&ミスターコンテスト2025」のファイナリスト10人が発表された。WEB投票は7月14日12時より、全国の大学コンテスト情報を掲載するポータルサイト「MISCOLLE」にて行われる。・学部学科/学年:工学部 機械情報工学科/3年生・誕生日:12/17・出身地:中国 浙江省・身長:168cm・Xアカウント:@ut2025_miss1・Instagramアカウント:@miss_todai1_2025・趣味:ミュージカル、ラップ、お絵かき、バスケ、舞台セット、お散歩・特技:早口英語ラップ、パズルゲーム、中華料理・一言、意気込み:初めまして、しえきです!まさか自分みたいなやんちゃ系がミスコンに出るなんて、自分でもビックリです!「出るなら勝て!」って大好きな友達に言われたので、その応援に答えるように本気出します!中国出身ならではの個性とギャップで、全力で挑みます!応援よろしくお願いします!

◆ミスエントリーNo.2:春日愛実(かすが・まなみ)

◆ミスエントリーNo.3:丸山穂乃果(まるやま・ほのか)

◆ミスエントリーNo.4:須賀ありさ(すが・ありさ)

◆ミスエントリーNo.5:入江あんな(いりえ・あんな)

◆ミスターエントリーNo.1:大石優真(おおいし・ゆうま)

◆ミスターエントリーNo.2:長瀬史聖(ながせ・ふみさと)

◆ミスターエントリーNo.3:日下部翔大(くさかべ・しょうた)

◆ミスターエントリーNo.4:増田悠佑(ますだ・ゆうすけ)

◆ミスターエントリーNo.5:李論(り・ろん)

◆「東京大学ミス&ミスターコンテスト2025」開催概要

・学部学科/学年:工学部 システム創成学科/4年・誕生日:8/28・出身地:愛知県・身長:162cm・Xアカウント:@ut2025_miss2・Instagramアカウント:@miss_todai2_2025・趣味:音楽鑑賞、ライブ・特技:書道、ダンス・一言、意気込み:このたびは、素晴らしい機会をいただき、本当にありがとうございます。私は、アイドルが大好きで、笑顔で人を元気にする姿にずっと憧れてきました。そんな私も、誰かの笑顔や前向きな気持ちのきっかけになれたら、そう思い今回の挑戦を決意しました。これまで出会ってくださった皆さん、そしてこれから出会うすべての方に、感謝の気持ちを込めて、笑顔と元気を届けられるよう、自分らしく最後まで全力で頑張ります。応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします!・学部学科/学年:教育学部 総合教育科学科/4年生・誕生日:12/16・出身地:千葉県・身長:160cm・Xアカウント:@ut2025_miss3・Instagramアカウント:@miss_todai3_2025・趣味:愛犬との散歩・特技:宙返り・一言、意気込み:大学でチアリーダーをしてきました(※引退済みです)!熱さと粘り強さは誰にも負けません!SNSや配信を通して、たくさんの方と交流できることが楽しみです!元気120%で頑張ります!!・学部学科/学年:法学部 法学政治学研究科/院1年生・誕生日:2/6・出身地:東京都・身長:160cm・Xアカウント:@ut2025_miss4・Instagramアカウント:@miss_todai4_2025・趣味:ヴァイオリン、お菓子作り、スポーツ観戦、旅行・特技:書道、ボタニカルアート、暗算・一言、意気込み:このような貴重な機会をいただけたこと、心より嬉しく思っております。私の座右の銘は、宇宙飛行士・向井千秋さんの“If you can dream it, you can do it!!”です。ミスコン活動では初めて経験することばかりで、きっと戸惑う場面も多々あることと思います。謙虚さと感謝の気持ちを胸に、自分らしく、ひとつひとつの瞬間を大切に歩んでまいります。精一杯頑張りますので、温かい応援をどうぞよろしくお願いいたします。・学部学科/学年:総合文化研究科広域科学専攻/院1年生・誕生日:7/6・出身地:茨城県・身長:164cm・Xアカウント:@ut2025_miss5・Instagramアカウント:@miss_todai5_2025趣味:料理、お菓子作り特技:早起き一言、意気込み:東大生としては一年目の大学院生ですが、東大の魅力をたくさんの人に発信できるように頑張ります!何事にもコツコツ取り組み、感謝と謙虚な気持ちを忘れずに完走したいと思っています。最大限の力を発揮して精一杯尽力するので、最後まで応援よろしくお願いいたします!・学部学科/学年:教養学部 文科2類/2年生・誕生日:11/14・出身地:東京都・身長:170.1cm・Xアカウント:@ut2025_mr1・Instagramアカウント:@mr_todai1_2025・趣味:麻雀・特技:クイズ・一言、意気込み:初めまして!各イベントや配信など、始めてやることが多くて緊張していますが、一つ一つ手を抜かずに全力で取り組みたいと思っています。今回エントリーした中では最年少ですが、またとないこのチャンスをものにできるように、物怖じせずに楽しみながら頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします!・学部学科/学年:経済学部 経営学科/3年生・誕生日:7/13・出身地:兵庫県・身長:178cm・Xアカウント:@ut2025_mr2・Instagramアカウント:@mr_todai2_2025・趣味:テニス、野球・特技:テニス、カラオケ・一言、意気込み:初めまして!このような素敵な機会をいただけて、大変嬉しく思っています。「大学生の今だからこそできる挑戦をしたい」ーそんな思いでこのコンテストに応募させていただきました。一度やると決めたことは絶対に諦めない「初志貫徹」の精神で精一杯に頑張ります。とても緊張しているのですが、持ち前の笑顔と明るさで最後まで走り抜いていきますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします!・学部学科/学年:新領域創成科学研究科海洋技術環境学専攻/院2年生・誕生日:1/19・出身地:千葉県・身長:169cm・Xアカウント:@ut2025_mr3・Instagramアカウント:@mr_todai3_2025・趣味:人生・特技:サーモンラダー・一言、意気込み:初めましての方は、初めまして!ミス東北大以来の方は、3年ぶりですね(笑)。私はバイクで日本一周したり、SASUKE出場を目指して鍛えたり、北極で現地調査したり、ポケモン日本代表を目指してバトルしたり、女装してミスコンに出場したり(笑)etc... 数多の経験に身を投じてきました。本コンテストでは、そんな経験の中で育まれた「自分らしさ」を最大限に発揮して、俺、ファイナリストのみんな、広研の方々、そして応援してくださる皆さんまで、全員が「楽しかった!」と思えるようなミスコン・ミスターコンにします!俺と一緒に、最高に楽しくて、最高にエモい思い出つくりましょ〜!・学部学科/学年:工学系研究科システム創成学専攻/院1年生・誕生日:11/5・出身地:神奈川県・身長:174cm・Xアカウント:@ut2025_mr4・Instagramアカウント:@mr_todai4_2025・趣味:野球、野球観戦、フェス、歌うこと・特技:野球、歌うこと・一言、意気込み:院生になってからこのように新たな挑戦が出来ることをとても嬉しく思います。関わってくださる皆様への感謝を忘れずに、新たな経験を自分自身の成長へと繋げていけるよう、持ち前の心の熱さとパワフルさを活かして精一杯頑張ります!・学部学科/学年:農学部 生物・環境工学科/3年生・誕生日:8/31・出身地:神奈川県・身長:174cm・Xアカウント:@ut2025_mr5・Instagramアカウント:@mr_todai5_2025・趣味:筋トレ・特技:重いものもちあげる・一言、意気込み:はじめまして。東大で1番イケてるきんにく目指しています。まだまだ未熟なところが多いですが、生暖かい目で見守ってくださると嬉しいです。これからよろしくお願いいたします。・コンテスト名:東京大学ミス&ミスターコンテスト2025・主催団体名:東京大学広告研究会・スペシャルパートナー:TGC CAMPUS・WEB投票開始日時:2025年7月14日(月)12:00〜・投票サイト:https://miscolle.com/tokyo2025【Not Sponsored 記事】