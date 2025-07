The Right Light

アミューズが手掛ける新グループプロジェクト「AMUSE×MYOJO 新グループプロジェクト」から誕生した、令和初のボーイズグループThe Right Light(ザ・ライトライト)が、8月17日にZepp DiverCity(TOKYO)で開催される『Amuse presents「Bright2025」』に出演。

The Right Lightは、オーディションやスカウトをきっかけに2024年8月より始動。2025年3月発売号から集英社「Myojo」での連載をスタートさせた。デビューに向けて読者参加型でメンバーの成長を追うこの企画では、グループ名のThe Right Lightも読者投票によって決定。「それぞれの人生と、その一歩先に光を灯したい」「誰もが光り輝く日々を生きる権利がある」というメッセージが込められている。

『Amuse presents「Bright2025」』は、The Right Lightのプレデビューライブを<才能が輝くステージ>と題し、パフォーマンスを披露した後、<才能が見つかるステージ>として、未来の新グループ候補生を発掘する「Bright オーディション 2025」も開催される(応募受付期間:2025年6月20日〜8月5日23時59分)。アミューズ所属の候補生たちと、「Brightオーディション2025」書類審査を通過した原石たち、次なるスター候補が一堂に会するイベントとなる。

平均年齢は16歳。「応援する人々を"全肯定"する国民的ボーイズグループ」としてメジャーデビューを目指し邁進中の松瀬太虹、ショーン旺、西浦心乃助、黒木康正、木戸啓人、星秀光の6人に、プレデビューイベントへの意気込みから、憧れの人物までを語ってもらった。

The Right Lightメンバー、現在の心境

――The Right Lightとしての活動が始まった今、どのような気持ちで様々なことに、臨んでいますか?松瀬太虹

レッスンなど、毎日が新しいこと、初めてのことばかりで、常に緊張感はありますが、このメンバーと一緒にいるのが楽しいです。緊張と楽しさ、両方の気持ちを抱きながら毎日を過ごしています。ショーン 旺

本当に日々新しいことがいっぱいです。このような機会を作ってくださるマネージャーさんやスタッフさんには感謝しきれません。初めての取材時は不安も大きかったですが、新しいことに挑戦できる楽しさや、経験を積めることに感謝の気持ちでいっぱいです。西浦心乃助

日々、忙しなく物事が進むので、正直大変です。自分の不甲斐なさや、できなかったことへの後悔、未熟さに悔しさを覚える日もあります。しかし、ハイタッチイベントでファンの方の笑顔を見たことで、そんな大変な日々も全て吹き飛びましたし、とてもやりがいを感じながら毎日過ごしています。黒木康正

8月17日のプレデビューライブという目標ができてから、みんなで一つの目標に向かって走っていく楽しさを感じています。みんなも言っていたように、緊張や不安がある時もありますが、メンバーが頑張っている姿を見て、自分も刺激を受けています。

――メンバーは仲間ですが、ライバルのような関係もありますか。黒木康正

いえ、今はライバルというより、助け合い、引っ張り合いながら支え合っている「仲間」という意識が強いです。

――木戸さんはいかがですか。木戸啓人

4月からみんなでほぼ毎日会ってレッスンを受けています。以前は住んでいるところがバラバラだったので、月に1回しか会えなかったのですが、今は一緒にいる時間が増え、とてもポジティブ思考でいられます。レッスンでうまくいかなくて落ち込む時もありますが、みんながいるから乗り越えられます。

――何か悩んだ時は、メンバーに相談することもありますか。木戸啓人

悩んだ時にメンバーに相談をしたことはまだないのですが、今は自分で反省し、とにかくネガティブにならないように心がけています。メンバーはそばにいてくれるだけで心強くて、すごく救われています。

――星さんはどんな気持ちで毎日を過ごしていますか。星秀光

一日が「一瞬で過ぎる」と感じるほど、毎日があっという間に過ぎていきます。朝起きて学校に行き、そのあとレッスンをして、帰宅する頃にはもう寝る時間で、充実した日々を過ごしています。帰宅後も、その日のレッスンをした動画を確認するなど、以前はあまり意識していなかった時間の使い方にも気を配るようになりました。今は8月17日のライブのためにどれだけ多くの時間を費やせるか考えながら、一日一日を過ごしています。

筋トレがブーム

――みなさんが、プレデビューライブに向けて、密かに取り組んでいることはありますか。松瀬太虹

全然密かではないのですが、みんなで筋トレをしています。黒木康正

いま僕らの中で筋トレがちょっとしたブームなんです。

――ジムに行ってトレーニングをしているのでしょうか。松瀬太虹

僕は空手を習っていて、道場に色々な器具があるので、そこで借りてトレーニングしています。

――鍛えている部位で、特に見てほしいところはどこですか?松瀬太虹

まだまだですが、これから頑張って鍛えていきたいのは、上腕二頭筋です。いまダンベルを使ってトレーニングしています。ショーン旺

僕は腹筋です!

ライブまでに仕上げていきたいです。西浦心乃助

僕は体幹と腹筋です。まずは体幹を強くして、全体的にバランス良く鍛えたいです。木戸啓人

僕も体幹です。ダンスで軸がぶれないようにしたいと思っています。黒木康正

腕と肩を鍛えて、肩幅を大きくしたいと思っています。本番までにどこまでできるかはわからないのですが、特に意識しているところです。星秀光

僕は特に下半身を鍛えています。ハーフパンツなどの衣装を着ることもあると思うので、自信を持って皆さんに見せられる脚にしたいです(笑)。また、僕はヒップホップダンスが大好きなので、足腰を鍛えることでダイナミックなダンスができるようになりたいです。

メンバーの憧れの人を発表

――皆さんの憧れの人や目標にしている人はいますか?松瀬太虹

サザンオールスターズさんです。先日、東京ドームのライブを観覧させていただき、そのパフォーマンスにとても感動しました。新曲の「夢の宇宙旅行」がすごく好きで、新曲なのにどこか懐かしさを感じるところがすごいと思いました。また、俳優の岩瀬洋志さんも憧れの人です。以前、一度お会いしたことがあり、とても惹かれました。俳優をされている時もモデルの仕事をされている時も、とてもかっこよくて尊敬しています。ショーン旺

僕はエド・シーランさんです。音楽への愛はもちろん、特にギターを自由自在に操るところに憧れます。僕もエド・シーランさんのようにギターが弾けるよう、自分の強みにできるよう練習して、いつか、皆さんの前で披露できたらいいなと思っています。西浦心乃助

SixTONESの松村北斗さんです。お芝居、アーティスト活動、バラエティなど、全てを尊敬しています。僕はドラマや映画など、俳優業にも挑戦したいと思っていて、今年高校生になったので、青春系の映画に出てみたいです。黒木康正

野村周平さんが好きです。バイクや釣りなど、たくさん遊び心を持っている方で、自然体でも魅力があって、そこにいるだけでかっこいいところに憧れます。また、僕もお芝居に興味があるので、アクション映画に出てみたいです。木戸啓人

憧れの人は吉沢亮さんです。立ち振る舞いがかっこよく、とても魅力を感じています。実写映画『東京リベンジャーズ』のマイキー(佐野万次郎)を演じているところを観たのが好きになったきっかけで、お芝居での存在感が非常に強いと感じました。星秀光

僕は2人います。1人目は同じ事務所の先輩であるNOAさんです。歌声がとても印象的で、かっこいい歌声から綺麗な高音も出せて、様々な声色を持っているところにとても憧れます。2人目はKing & Princeの高橋海人さんです。高橋さんはダンスがとてもすごくて憧れています。高橋さんが踊るヒップホップがかっこよすぎて、僕もヒップホップがすごく好きなので、いつか一緒にダンスができたら嬉しいです。

――ありがとうございます!

最後にプレデビューライブ『Amuse presents「Bright2025」』への意気込みをお願いします。松瀬太虹

僕たちは現在、技術面を磨きつつ、ステージング練習に励んでいます。ライブ当日は、これまでの成果をお見せするだけでなく、お越しくださる皆さんを絶対に笑顔にしたいです。The Right Lightらしい個性溢れるステージをお届けできたらと思っているので、ぜひZepp DiverCity (TOKYO)へ足を運んでいただけると嬉しいです!(おわり)イベント概要Amuse presents「Bright2025」■開催日:2025年8月17日(日) 開場15時15分 / 開演16時00分(予定)■会場: Zepp DiverCity (TOKYO)※主催者判断により時間は変更になる可能性があります<才能が輝くステージ> The Right Light プレデビューLIVE16時00分 開演/17時00分 終演(予定)■出演: The Right Light ほか 2組(候補生)出演予定■入場料:無料※第一部お申し込みの方のみ終演後、The Right Light によるお見送り会がございます!※<才能がみつかるステージ>をご観覧いただくことはできません<才能が見つかるステージ> 未来の新グループ候補生を大募集! 「Bright オーディション 2025」17時15分開始(予定)■オーディション内容:当日30秒の自己 PR(歌・ダンスなど)※<才能が見つかるステージ>への参加方法は、【オーディション概要】を確認後援:TOKYO FM【オーディション概要】【タイトル】Bright オーディション 2025【スケジュール】応募受付期間:6月20日(金)〜8月5日(火)23:59 まで書類審査 8月8日(金)23:59 までに通過者にご連絡いたします対面審査(自己 PR30 秒):8月17日(日)場所:Zepp DiverCity(TOKYO)※対面審査は5つ以上に分かれる個別ブースを設置ブースにいる審査員(1名〜2名)の前で 30 秒間の自己 PR をしていただきます30 秒間の自己 PR 終了次第、オーディション終了となります※音源を使用しての自己 PR 不可※楽器の持ち込み不可※当日会場には応募者様1名につき保護者様1名のみ同伴可能※オーディション開始時間は、The Right Light プレデビューLIVE にご来場のお客様が退館され次第となりますので、オーディションに参加される通過者・同伴者様はプレデビューLIVE からご参加ください※お客様の前での自己 PR はございません※本オーディションは、The Right Light の新メンバー募集ではありません※詳細は、通過者のみにご案内いたします【募集要項】・自薦他選は問いません・性別・経験不問・2025 年 8 月 17 日(日)時点で 10 歳〜18 歳・応募時点で他のプロダクションに所属・契約(専属・育成問わず)していない方・日本国内での活動ができる方・未成年の応募の場合は、保護者の同意が必要です【応募方法】1、LINE 公式アカウント「Bright オーディション 2025」を友達登録https://lin.ee/wntW0zg2、応募フォームより必要事項を記入と写真で簡単にエントリー完了※通過者のみ、8 月 8 日(金)23:59 までにご連絡いたします問い合わせ先 bright-audition@amuse.co.jp