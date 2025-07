Uruのドラマ主題歌などが初登場！今注目の歌詞ランキングはSnow Manの「SERIOUS」が首位獲得

歌詞検索サービス「歌ネット」が、7月10日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、Snow Manの「SERIOUS」が輝いた。2025年7月23日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、渡辺翔太が主演を務める映画『事故物件ゾク 恐い間取り』主題歌だ。映画の世界観とリンクするような不気味な音や叫び声などが随所に散りばめられたミステリアスな雰囲気のあるR&Bのダンスナンバー。MVでは、ホラーをポップに表現した世界観の中、謎めいた洋館を舞台に9人それぞれが奇妙な世界を展開。“ゾクゾク”な映像作品に仕上がっている。

2位と5位には、乃木坂46の「Same numbers」と「真夏日よ」がそれぞれランクイン。いずれも2025年7月30日にリリースされるニューシングル収録曲だ。新曲「真夏日」は乃木坂46 明治神宮野球場公演 10thメモリアルソング。センターは4期生の賀喜遥香が務める。乃木坂46は、今年も真夏の全国ツアーファイナル公演として、明治神宮野球場で4日間の単独公演を開催することが決定しており、今回の公演が記念すべき10回目の開催。まさに明治神宮野球場は乃木坂46にとって聖地と呼べる場所となっている。

4位には、Uruの「Never ends」が初登場。2025年7月11日リリースの新曲であり、King & Princeの高橋海人と中村倫也がW主演を務める金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』(TBS系)主題歌だ。Uruが作詞を手掛け、ドラマのために書き下ろした。トオミヨウによるアレンジでこれまでのUru楽曲にはなかった新しいアプローチが施された切実なバラード。後悔や喪失、痛みの中にある静かなる希望にUruの歌声が寄り添い、リスナーの涙を誘う仕上がりとなっている。

9位には、陰陽座の「深紅の天穹」が初登場。2025年8月6日にリリースされるニューアルバム『吟澪御前』収録曲だ。TOKYO FMで放送中の陰陽座レギュラー・ラジオ番組『陰陽座 黒猫のねこまんまRADIO』内ではすでに放送され、多くのリスナーの気持ちを昂らせている楽曲。最新作『吟澪御前』は、タイトルの通り“吟ずることを己の澪とする強力な鬼”という意味が込められている。口先で己を語るのではなく、音楽そのもので語るのだという信念が込められたアルバムとなっている。

10位には、shallmの「虚飾のキス」が初登場。2025年7月10日リリースの新曲であり、伊原六花が主演を務める木曜ドラマ『恋愛禁止』(読売テレビ・日本テレビ系)オープニング曲だ。疾走感あふれるスリリングなロックサウンドと、切なくもシニカルな歌詞が光るナンバーとなっている。MVは、山田耕介が監督を務め、無機質な空間が美しい花々に彩られた美しくもスタイリッシュな映像に仕上がっている。

※高橋海人の「高」ははしごだか

【2025年7月10日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 SERIOUS/Snow Man2位 Same numbers/乃木坂463位 ラストルック/須田景凪4位 Never ends/Uru5位 真夏日よ/乃木坂466位 ALDEBARAN (ANOTHER G@LAXY REMIX) /HIM7位 Wacha Wacha/RIP SLYME8位 紅い碧/金澤豊9位 深紅の天穹/陰陽座10位 虚飾のキス/shallm