TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏEU¤È¥á¥­¥·¥³¤ËÂÐ¤·¡¢8·î1Æü¤«¤é30¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ÇEU¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë8·î1Æü¤«¤é30¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È¤¹¤ë¼ê»æ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

4·î¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×È¯É½»þ¤ÎEU¤Ø¤ÎÀÇÎ¨¤Ï20¡ó¤Ç¡¢5·î¤Ë¤Ï50¡ó¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆEU¤Î¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¸ò¾Ä¤Ë¤è¤ë²ò·è¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤­¤¿¡£8·î1Æü¤Þ¤Ç¤Î¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±°ú¤­Â³¤­¼è¤êÁÈ¤àÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÁê±þ¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò´Þ¤á¡¢EU¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥á¥­¥·¥³¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë¤â30¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥á¥­¥·¥³¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¹çÀ®ËãÌô¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÎ®Æþ¤òÍýÍ³¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê»æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡×¤ÎÎ®ÆþÂÐºö¤¬¡Ö½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢8·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¹ç°Õ¤Ç¤­¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¶¨ÎÏ¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤È¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ç¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¼ç¸¢¤Ï·è¤·¤Æ¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£