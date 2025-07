僕が見たかった青空(通称:僕青)が、8月6日(水)にリリースされる6thシングル「視線のラブレター」収録の雲組楽曲「虹を架けよう」のミュージックビデオを公開した。 本楽曲は、工藤唯愛(くどう ゆあ)・八重樫美伊咲(やえがし みいさ)がダブル・メインメンバーをつとめ、”涙を流した後は虹が架かる。どんな雨も晴らして、大きな虹を一瞬で架けてしまうような、あたたかく背中を押してくれ、心が元気になれる一曲”となっている。 MVは「素顔の夏」をテーマに、海辺や古民家などで撮影された映像で構成。縦画面の三分割で展開され、12人それぞれの“夏の1日”が描かれており、メンバーのソロダンスや、SNSで会話をつなぐシーンなど、見どころが凝縮された内容となっている。 僕青は、本作のリリースを記念した個別握手会やオンラインお話し会を実施中だ。7月20日(土)には、東京・有明GYM-EXにて<僕青夏祭り2025>と題した大規模なリリースイベントを開催する。グループ撮影会や須永心海(すなが みうな)による特製タンメンお渡し会などレアな企画が満載のイベントとなっている。8月31日(日)には、東京・豊洲PITでワンマンライブ<アオゾラサマーフェスティバル2025>の開催も決定している。チケットは、ぴあ最速先行受付中。 6th SINGLE「視線のラブレター」 2025年8月6日(水)発売CD予約 https://avex.lnk.to/BOKUAO_6thSG <初回盤Type-A>CD+Blu-rayAVCD-61557/B¥2,000(税込) [CD]01.視線のラブレター02.虹を架けよう03.残り時間04.視線のラブレター(off vocal)05.虹を架けよう(off vocal)06.残り時間(off vocal) [Blu-ray]・「視線のラブレター」Music Video・「視線のラブレター」Music Videoメイキングドキュメント 【封入特典】・僕青トレカ 絵柄A(全24種類のうち1種類ランダム封入)・抽選特典応募シリアルナンバー <初回盤Type-B>CD+Blu-rayAVCD-61558/B¥2,000(税込) [CD]01.視線のラブレター02.虹を架けよう03.偶然ルーレット04.視線のラブレター(off vocal)05.虹を架けよう(off vocal)06.偶然ルーレット(off vocal) [Blu-ray]・「虹を架けよう」Music Video・「虹を架けよう」Music Videoメイキングドキュメント・特典映像「6thシングル発売記念!僕青ファンタジスタは私だ!!」 【封入特典】・僕青トレカ 絵柄B(全24種類のうち1種類ランダム封入)・抽選特典応募シリアルナンバー <僕青LIVE盤>CD+Blu-rayAVCD-61559/B¥11,000(税込) [CD]01.視線のラブレター02.虹を架けよう03.あの頃のトライベッカ04.視線のラブレター(off vocal)05.虹を架けよう(off vocal)06.あの頃のトライベッカ(off vocal) [Blu-ray]・僕青青春納め2024・僕が見たかった青空 全国ツアー2025 in Zepp Shinjuku (TOKYO) 【封入特典】・僕青トレカ 絵柄C(全24種類のうち2種類ランダム封入)・抽選特典応募シリアルナンバー <通常盤 CD only>CDAVCD-61560¥1,200(税込) [CD]01.視線のラブレター02.虹を架けよう03.視線のラブレター(off vocal)04.虹を架けよう(off vocal) <僕青イベント盤>CDAVC1-61561<mu-moSHOP限定商品>¥1,500(税込) [CD]01.視線のラブレター02.虹を架けよう03.あの頃のトライベッカ04.視線のラブレター(off vocal)05.虹を架けよう(off vocal)06.あの頃のトライベッカ(off vocal) 【封入特典】・「視線のラブレター」僕青イベント盤限定ステッカー 公演情報 <僕青夏祭2025>in有明GYM-EX日程:2025年7月20日(日)会場:有明GYM-EX詳細:https://bokuao.com/news/detail/3216 <アオゾラサマーフェスティバル2025>日程:2025年8月31日(日)会場:豊洲PIT詳細:https://bokuao.com/news/detail/2912チケット詳細:https://bokuao.com/news/detail/3458 […]

