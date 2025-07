ハーブ園で育てた摘みたてのペパーミントを使用した名物「布引モヒート」も！神戸布引ハーブ園／ロープウェイ「神戸ガーデンテラスバー」

「神戸布引ハーブ園/ロープウェイ」は、2025年7月12日(土)から8月31日(日)の間、山上(標高400m)のビアテラス企画「神戸ガーデンテラスバー」をオープンします。

神戸布引ハーブ園/ロープウェイ「神戸ガーデンテラスバー」

開催日時 : 7月12日(土)〜8月31日(日)

神戸ガーデンテラスバー 11:00〜20:00

光の森〜Forest of Illuminations〜森の大聖堂

2025年サマーバージョン 日没〜21:00

会場 : 神戸布引ハーブ園 展望プラザ

(〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町1丁目4-3)

アクセス : 新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分の山麓駅から

ロープウェイで約10分

参加費 : 入場料(ロープウェイ乗車+入園)は必要

また、神戸ガーデンテラスバーのある展望広場を囲む、ヨーロッパの古城をモチーフにした建物と森をイルミネーションとオリジナルBGMで演出する「光の森〜Forest of Illuminations〜森の大聖堂 2025年サマーバージョン」も開催します。

■「神戸ガーデンテラスバー×光の森〜Forest of Illuminations〜森の大聖堂 2025年サマーバージョン」の特徴

・夕焼けから夜景へのドラマティックなロケーションを眺めながら過ごすことができます。

神戸ガーデンテラスバーで過ごす

ロープウェイからの夜景

・名物ドリンクの「布引モヒート」はハーブ園で育てた摘みたてのペパーミントを使用しています。

(ノンアルコールではミントレモネードを用意)

名物「布引モヒート」

・夜の展望広場は時間とともにイルミネーションの彩りが移り変わり(約15分間の演出)、オリジナルのBGM(クラシック音楽をベースとした企画用にアレンジしたオリジナル)で幻想的空間に変貌します。

光の森〜Forest of Illuminations〜森の大聖堂 2025年サマーバージョンの幻想的空間で過ごす

<内容>

(1)「神戸ガーデンテラスバー」

夕焼けから夜景へのドラマティックなロケーションを眺めながら…!

神戸の街を見下ろす「バーカウンター」、幻想的な「展望プラザ」。

好きな場所で、好きな時間に思い思いに過ごせるのが神戸布引ハーブ園です。

●名物はハーブ園で育てたミントを使用した「布引モヒート」!

夏のハーブ園名物「布引モヒート」は、清涼感たっぷり。

園内で育った“ぺパーミント”をふんだんに使用。

ノンアルコールとして「ミントレモネード(同じくハーブ園産ペパーミントを使用)」も登場。

緑や花々の中、開放感あふれるアウトドア空間で思いっきり夏を感じられます。

●お昼は爽やかな風と共に!

森の中を吹き抜ける風を感じながら飲むモヒートは最高です。

ロープウェイを降り立つと、すぐにリゾート気分が味わえます

展望プラザには、ずらりと沢山のパラソル、ガーデンテーブル、チェアを設置しています。

ドイツの古城をモチーフにした展望レストハウス軒下には、ピクニックテーブルも設置

●神戸ガーデンテラスバーメニュー

神戸ガーデンテラスバーを取り囲む古城(建物)や空間は、ドイツの古城「ヴァルトブルク城」をモチーフにしていることから、ハーブ園ならではの夏限定ドリンク「布引モヒート」を筆頭に、本場ドイツの醸造所のビールや神戸・北野の老舗ワインハウス「ローテ・ローゼ」がおすすめするワインを、スパークリングから、白、赤ワイン、デザートワイン、キンダーワイン(ワインになる前のぶどうジュース)と贅沢に取り揃えています。

神戸ガーデンテラスバー ドリンクメニュー

神戸ガーデンテラスバーのメニュー

(2)「光の森〜Forest of Illuminations〜森の大聖堂 2025年サマーバージョン」

標高400mに位置する古城(ドイツのヴァルトブルク城をモチーフにした展望レストハウス)や城門、そこを取り囲む樹木をライトアップ。

時間とともにイルミネーションの彩りが移り変わり、オリジナルのBGMとともに幻想的空間が登場します。

時間とともにイルミネーションの彩りが移り変わります(約15分間の演出)。

音楽(BGM)はクラシック音楽をベースとして本企画にアレンジしたオリジナル。

光の森〜Forest of Illuminations〜森の大聖堂 2025年サマーバージョン 幻想的空間

