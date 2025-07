バリバリと噛みしめる食感のポテト生地！ブルボン「ガチじゃがガーリック＆チキン味」

ブルボンは、食欲をそそる香りと味わいの商品4品を2025年7月15日(火)に期間限定で発売します。

ブルボン「ガチじゃがガーリック&チキン味」

発売日 : 2025年7月15日(火) 全国発売

販売チャネル(予定): 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 : オープンプライス

内容量 :98g

賞味期限:9カ月

ガーリックのガツンと香る風味と商品に応じて組み合わせた相性の良い味付けで、ついつい手がとまらなくなるおいしさです。

今回は、ブルボン「ガチじゃがガーリック&チキン味」を紹介します☆

ブルボン「ガチじゃがガーリック&チキン味」は表面を網目状に成型したポテトチップスです。

バリバリと噛みしめる食感のポテト生地です。

ガーリックとチキンのパワフルな味わいを合わせたおつまみにもピッタリなおいしさです。

