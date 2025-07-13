¡ÖºÇ¹â¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÅ¨·³µ¼Ô¤âÃ²¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡Ä¡È10²¯±ß¥ª¥Õ¥¡¡¼¡É¤ò¡Ö½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×°µ´¬¤Î½é²ó3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶
ÂçÃ«¤ÎÅêµå¤ËÅ¨·³µ¼Ô¤âÃ²¤¯¤·¤«¤Ê¤¤(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö7·î12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ3²ó36µå1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ4Ã¥»°¿¶¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£Ï¢ÇÔ¤ò¡Ö7¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û160¥¥í¤ÎÄ¾µå¤¬Ó¹¤ë¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬°µ´¬¤Î3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¥·¡¼¥ó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Î¥Î¥¢¡¦¥«¥à¥é¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Çº£¥·¡¼¥º¥óºÇÄ¹¤«¤ÄºÇ¹â¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥ä¥¹¥È¥ì¥à¥¹¥¡¼¤Ë¤Ï98.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159.1¥¥í¡Ë¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Â³¤¯2ÈÖ¤Î¥¨¥ê¥ª¥È¡¦¥é¥â¥¹¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î99.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.7¥¥í¡Ë¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢3ÈÖ¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç3¼ÔÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£°µ´¬¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢ÂçÃ«¤¬·¤¤Ò¤â¤ò·ë¤ÓÄ¾¤·¤¿¤È¤¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Å¨ÃÏ¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÃ«¤ò¶¯Îõ¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØNBC Sports Bay Area¡Ù¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Áµ¼Ô¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¡ÖºòÆü¡¢Æþ¤ê¹¾¡Ê¥Þ¥Ã¥³¥Ó¡¼ÏÑ¡Ë¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢½é²ó¤ËÏ¢Â³»°¿¶¤È100¥Þ¥¤¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï10²¯±ß¡ÊÌó1474²¯±ß¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤âÂçÃ«³Í¤ê¤ØÆ°¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1032²¯±ß¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¡£Á°Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê½é¤Î¡Ö¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¡×¤âÃ£À®¤·¡¢ÅêÂÇ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä»Ñ¤ËÃ²¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]