©DC Studios/ Warner Bros.

新たな『スーパーマン』映画は、ポリコレの押し付けなのか? 7月11日の全世界公開前から、お膝元のアメリカでは、一部の間で論議が起きている。

ジェームズ・ガン(『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』三部作、『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』)が監督、これまでほぼ無名だったデビッド・コレンスウェットが主演に抜擢された『スーパーマン』は、ガンとピーター・サフランの元で再スタートを切る新生DCユニバースの第一弾だ。

今後控える数々のDCスーパーヒーロー映画の未来を背負う重要な作品で、なんとしても大ヒットさせたいところである。主演女優の発言で公開前から反感を持たれたライブアクション版『白雪姫』の二の舞になるようなことは、絶対にしたくない。

にもかかわらず、政治の要素が入ってきてしまったのだ。

監督がつい本音をもらした⁉

きっかけは、イギリスの「The Times of London」に掲載された記事。取材の中で、ガンは、「スーパーマンはアメリカの話。他の場所からやってきて、この国に住み着いた移民の話」と言ったのである。

その後、彼は「だが、私にとって、これは人間の基本的な優しさを語るもの。私たちはそれを失ってしまった」と続け、軌道修正したものの、インタビュアーから「この映画は保守派の州とリベラルな州では違った受け止められ方をされると思うか」と聞かれると、また、「(受け止められ方は)違うでしょう。でも、これは人間の優しさについての映画。優しくない奴らはいますから、彼らはこれが優しさであることについて怒るでしょう。勝手にすればいい」と言い放ったのである。

右派のメディアは、これを見逃さなかった。トランプ大統領が移民の摘発と強制送還を強引に実施し、アメリカ国民をますます分断させている今、これはホットなトピックだ。

Fox Newsは、「The Five」という番組で、「SUPERWOKE」という見出しを掲げつつ、この映画について報道。その下には「有名なヒーローの映画は移民歓迎のテーマを持つ」とのサブタイトルもついている。

(※「Woke」(ウォク)とは日本人のいう「ポリコレ」のことで、保守の人たちはネガティブな意味で使う)

出演者でかつてトランプの下で働たケリーアン・コンウェイは、「私たちは他人のイデオロギーを押し付けられたり、説教されたくて映画館に行くのではありません。この映画は成功するんでしょうかね」とコメント。

別の出演者は「今、スーパーマンのケープには、『MS-13』(国際的ギャング)のロゴがついているんじゃないですか」とジョークを言った。

過去にも保守派のターゲットにされた

ガンはそもそも反トランプの民主党支持者。数年前、保守派のターゲットにされ、大昔の不適切なツイートを掘り起こされて、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』の監督をクビにされたことがある。

ガンを敬愛する出演者たちの切実な嘆願もあり、しばらくして監督の座を取り戻したのだが、それについても保守派は(リベラルな)ハリウッドは(リベラルな)身内に甘いと批判していた。「The Five」はそのこともあらためて持ち出し、ガンを攻撃している。

この番組のほかにも、テキサスの共和党下院議員ウェズリー・ハントがX(旧ツイッター)に「Superman Snow White itself faster than a speeding bullet」(弾丸よりも速く、「スーパーマン」は自ら「白雪姫」の道を突き進んだ)とのコメントを投稿して揶揄した。



©DC Studios/ Warner Bros.

スポーツメディアで活躍するクレイ・トラヴィスも「今は『スーパーマン』をパスする。公開前にこんなことを言うなんて、監督は愚かだ。アメリカは政治色のない娯楽を求めているのに、ハリウッドはそれを届けられないでいる」と投稿した。

この新しい映画では、お馴染みの「Truth, Justice and the American Way」でなく、「Truth, Justice and the Human Way」のスローガンが使われていることも、保守派は気に入らないようだ。

(※_は筆者追記)

ただし、DCコミックスは数年前に「Truth, Justice and the Better Tomorrow」に変えており、「the American Way」を削除したのはガンではない。この時も、Fox Newsは、「アメリカに愛国心を表明する機会がこうやってどんどん奪われていくのか」と嘆いていた。

だが、スーパーマンに対するこれら保守の人々の憂いは、やや的外れでもある。スーパーヒーロー映画の興行成績にアメリカ国外の売り上げがますます大きな割合を占めるようになった今、「アメリカのやり方」をそれこそ「押し付け」るのではなく、みんなが共感できる言葉にスローガンを変えるのは、単純に商売として、ごく自然なことだろう。

「優しさ」はスーパーマンのキャラクターそのもの

また、映画に政治色を持ち込むなという言い分も、わからなくはないものの、ガンがスーパーマンの持つ他人への「優しさ」を強調するのは、むしろキャラクターの精神に忠実とも言えるのである。

そもそも、スーパーマンのコミックの生みの親ジェリー・シーゲルとジョー・シャスターは、共にユダヤ系の若者で、移民の子供だった。初めてコミックが出版されたのは、ナチが猛威を振るうようになった1938年。その頃のスーパーマンは、後に知られるような品行方正なヒーローではなく、シーゲルとシャスターが社会の不条理に対して抱く不満を表現するキャラクターだったという。

「Pulp Empire: the Secret History of Comic Book Imperialism」の著者ポール・S・ハーシュは、BBCの取材に対し、「彼は暴力的な社会主義者だった」と述べている。

当時のスーパーマンは左派の改革者で、抑圧された弱者のために立ち上がる存在。初期のコミックには、そのような状況が多数描かれていたのだが、第二次大戦が始まると、もっと愛国心を見せるようになる。時代の風潮に合わせたというのもあるし、シーゲルとシャスターが権利をDCに売ってしまっていたという事情もあった。

トランプと彼の支持者が懐かしがる1950年代以降のスーパーマンを『正しい』と信じてきたなら、そこは不都合な真実かもしれない。だが、その「正しい」スーパーマンですら、他の星からの移民なのだ。

いや、赤ちゃんだったとは言え、ビザも何もないのに勝手に国境ならぬ空の向こうから送り込まれてきたのだから、正確には不法移民。そこは一度も変わっていない。だから、保守の人たちは、怒るのならば、ガンのバージョンだけでなく、スーパーマンすべてをボイコットするべきだ。

レビューサイトでは好評価

いずれにせよ、この論争が興行成績に影響を与える影響はかなり限られると思われる。レビューサイト「Rotten tomatoes」によれば、現状、批評家の84%、観客の96%が、この映画を好意的に受け止めているのだ。

予想通りのヒットとなれば、それこそ移民のサクセスストーリー。続編も作られ、ますますビッグスクリーンで暴れ回ることだろう。その時、保守派はまたわめくのだろうか。

(猿渡 由紀 : L.A.在住映画ジャーナリスト)