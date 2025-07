準決勝ではパリ・サンジェルマンに0-4で大敗したが、シャビ・アロンソを指揮官に迎えたレアル・マドリードにとって今夏のクラブワールドカップ2025は充実の大会だったと言える。



アロンソが得意としてきた3バックを採用する時間もあれば、ディーン・ハイセンやトレント・アレクサンダー・アーノルドといった新戦力をテストすることもできた。



さらに大会を通して良いアピールを見せた選手も多く、前線ではゴンサロ・ガルシア、中盤ではアルダ・ギュレルが活躍。中盤からはルカ・モドリッチが抜けることになるが、ギュレルは新たな司令塔になっていけるのではないか。





43' GOAL!

Arda Guler is at the right place at the right time to slot it in! @realmadrid now lead 2-0!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAPAC pic.twitter.com/qsvsA8Jl0z