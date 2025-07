2023-24シーズンにはパフォーマンスレベルが低いと厳しい批判も浴びたマンチェスター・ユナイテッドMFカゼミロだが、昨季はやや評価を取り戻すことに成功した。



その要因の1つとされているのが『肉体改造』で、カゼミロは太り過ぎと思われた2023-24シーズンの開幕時から体を絞ってきたのだ。英『Manchester Evening News』は、クラブ関係者も驚くほどのスリム化だったと伝えていて、ジムでのトレーニングも増えていたようだ。





