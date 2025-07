【「真骨彫製法 仮面ライダー555」新商品予告】 7月13日9時13分 公開

BANDAI SPIRITSは、同社ブランド「魂ネイションズ」公式Xアカウントにて「真骨彫製法 仮面ライダー555」新商品予告を7月13日に公開した。

アクションフィギュア「S.H.Figuarts 真骨彫製法」にて展開されている「仮面ライダー555」シリーズ。予告画像ではケータイタイプのキーパッドに「1」、「3」がプッシュされた演出が入ったものとなっている。

上記のことから、「仮面ライダー555」に登場するカイザフォンを使用して「913」を入力して変身する「仮面ライダーカイザ」か、「劇場版 仮面ライダー パラダイス・ロスト」にて登場したサイガフォンを使用して「315」を入力して変身する「仮面ライダーサイガ」かと思われる。

" Standing by... "



Open your eyes for the next Shinkocchou 555 series!#t_shf #仮面ライダー555 pic.twitter.com/BuIcTCgdut