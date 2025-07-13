桜島の南岳山頂火口で13日午前0時26分に噴火があり、噴煙が火口から1100mの高さまで上がりました。噴煙は北西に流れました。

桜島降灰予報（定時）

現在、桜島は噴火警戒レベル３（入山規制）です。１３日９時から１４日３時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼１３日０９時から１２時まで 北（姶良市加治木方向） ７０ｋｍ ３ｋｍ

▼１３日１２時から１５時まで 北（姶良市加治木方向） ７０ｋｍ ５ｋｍ

▼１３日１５時から１８時まで 北（姶良市加治木方向） １００ｋｍ ５ｋｍ

▼１３日１８時から２１時まで 北（姶良市加治木方向） １２０ｋｍ ７ｋｍ

▼１３日２１時から２４時まで 北（姶良市加治木方向） １７０ｋｍ ９ｋｍ

▼１４日００時から０３時まで 北（姶良市加治木方向） １８０ｋｍ １０ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、姶良市、霧島市、出水市、薩摩川内市、伊佐市、さつま町、湧水町、曽於市

熊本県 ：人吉市、水俣市、球磨村、錦町、八代市、多良木町、相良村、五木村、山江村、あさぎり町、宇城市、美里町、氷川町、芦北町、熊本市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、合志市、玉東町、和水町、菊陽町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、阿蘇市、大津町、南小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村、山都町、湯前町、水上村

宮崎県 ：えびの市、小林市、都城市、西都市、高原町、綾町、西米良村、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、五ヶ瀬町

福岡県 ：八女市

大分県 ：日田市

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