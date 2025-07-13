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Effectiveness of street trees in reducing air temperature and outdoor heat exposure in Las Vegas - IOPscience
A New, Detailed Analysis of the Benefits and Trade-offs of Urban Street Trees in Las Vegas - DRI
https://www.dri.edu/a-new-detailed-analysis-of-the-benefits-and-trade-offs-of-urban-street-trees-in-las-vegas/
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