Ìë·¿¤ÏÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¡©¡Ä¡ÖÌë¹¹¤«¤·¡×¤È¡Ö¿©Íß¡×¤ÎÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤´Ø·¸À¡ÚÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤¬²òÀâ¡Û
ÅüÇ¢ÉÂ¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸·¤·¤¤¿©»öÀ©¸Â¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤Ç¤¢¤ëÂçºäµ®»Ë»áÂçºä»á¤ÎÃø½ñ¡Ø·ìÅüÃÍ¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é²¼¤²¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê¡¢ºÃÀÞ¤·¤Ê¤¤ÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÒËÜµ»ö¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡Ó
²£ÅÄ¤ß¤º¤Û¤µ¤ó¡Ê52ºÐ¡¦½÷À¡Ë
°ì»ù¤ÎÊì¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤È¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢ÈîËþ¢¨1¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢°å»Õ¤«¤é¥×¥ì¡¼¥ÈË¡¢¨2¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¿È¤¬ÅüÇ¢ÉÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ìô¤âÅÓÃæ¤Ç»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¿ÇÆü¤ò·Þ¤¨¤¿²£ÅÄ¤µ¤ó¡£¸½¾õ¤òÁÇÄ¾¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢°å»Õ¤«¤é²þ¤á¤Æ¿©»öË¡¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨1¡Ä¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢ÈîËþ¤È¤Ï¡Ä¡Ä²ÃÎð¤Ë¤è¤ê¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¡¢¶ÚÎÏ¤ä¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¡Ö¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¡×¤È¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¹â·ì°µ¤ä»é¼Á°Û¾ï¾É¤Ê¤É¤ò°²½¤µ¤»¤ë¡ÖÈîËþ¡×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¤³¤È¡£
¢¨2¡Ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯±ÉÍÜÁÇ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î¿©»öË¡¡£Ä¾·Â23cm¤Î»®¤ËÌîºÚ¡¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦Ãº¿å²½Êª¤ò2¡§1¡§1¤Î³ä¹ç¤Ç¾è¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¿©»ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤
¡Ö¿©»ö¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤ò¤·¤è¤¦¤È¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤¹¤°¤ËºÃÀÞ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡£¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡¢»ä¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢¿©»ö²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¤Ð¡¢²ò·è¤ÎÆ»¤òÃµ¤»¤Þ¤¹¡×
ÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢Åà¤ê¤Ä¤¤¤¿¿´¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÍÏ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¡£¤³¤Î1¤«·î´Ö¡¢¤¢¤Þ¤êÌ²¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤â¼«ÎÏ¤Ç¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤ò¤·¤Æ¿©»ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëè¿©¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Ï¥×¥ì¡¼¥ÈË¡¤ÇÂç¤Þ¤«¤Ë¶èÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ëÎÌ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¤À¤ó¤À¤ó¡¢»®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÌ¤äÇÛÊ¬¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡ÖÄ¾·Â23Ñ¤Î»®¤Ï¡¢¼Â¤ÏÉ×¤ÎÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢³«Éõ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¡¡¤¼¤Ò¡¢»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡£¥×¥ì¡¼¥ÈË¡¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¿©¤ËÍñ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËµíÆý¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï¼ÂÁ©¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¥Ñ¡¼¥È¤¬µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¡¢É×¤¬½Ð¶Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤¹¤¬²È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ª¤©¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡ª¡¡¼Â¤Ï¡¢º£Æü¤Î·×Â¬¤ÇÂÎ»éËÃÎ¨¤¬30.2¡ó¤ÈÁ°²ó¤è¤ê¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÚÆùÎÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¿´¤¬¤±¤Ç¤âÂÎ¤ÏÀµÄ¾¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢ÀèÀ¸¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢²£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤â¡¢Ä«¿©»þ¤Ë¤Ê¤¼¤«ÀèÀ¸¤Î´é¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢Íñ¤ÈµíÆý¤òÎäÂ¢¸Ë¤«¤é½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖËèÄ«¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤«¤é¤½¤ì¤òÁª¤Ö¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¡¢¥Ñ¥ó¤è¤ê¤â¤´ÈÓ¤Î¤Û¤¦¤¬»éËÃ¤òÁý¤ä¤·¤Ë¤¯¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÈÇ¼Æ¦¤´ÈÓ¡É¤ÎÆü¤âºî¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥ó¥Á¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡ÖÎäÅà¥Ô¥¶¤Ë¤ÏÍñ¤ò¤Î¤»¤Þ¤¹¡×
¡ÖÍñ¤ò¤Î¤»¤Æ¡È¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯É÷¡É¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥Ô¥¶¤Ê¤é¥Ñ¥¹¥¿¤Î¤Û¤¦¤¬·ìÅüÃÍ¤ò¾å¤²¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ´¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ÎäÅà¤¦¤É¤ó¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢Á°Æü¤ÎÍ¼ÈÓ¤Î»Ä¤ê¤ò¤ª¤«¤º¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤É¤ó¤è¤ê¤â¤½¤Ð¤Î¤Û¤¦¤¬·ìÅüÃÍ¤ò¾å¤²¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎäÅà¤½¤Ð¤Ë¤¹¤ëÆü¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖËè½µ¶âÍËÆü¤¬ÎäÅà¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î³ä°úÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎäÅà¤½¤Ð¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡Ìë¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡Ö¡È¥×¥ì¡¼¥ÈË¡¡É¤Ç»È¤¦»®¤ò³«Éõ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö¤¢¤Ï¤Ï¡£¤Ï¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢º£ÈÕ¤«¤é»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡×
¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¤Î¿©»ö¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËþÅÀ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËþÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¡È¸ºÅÀÊý¼°¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡È²ÃÅÀÊý¼°¡É¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼¡Âè¤Ë¿©»ö¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¾Ç¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÒÀèÀ¸¤«¤é¤Î½èÊýäµ¡Ó
ËþÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈºÃÀÞ¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¡È²ÃÅÀÊý¼°¡É¤Ç¿©»ö¤òÀ°¤¨¤Æ¡ª
¿çÌ²ÉÔÂ¤¬ÂÎ¤Ë»éËÃ¤òÁý¤ä¤¹
¡ÖÀè¤Û¤É¿çÌ²¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿²¤¿¤¤¤Î¤ËÌ²¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢
¿¼Ìë¤Þ¤Çºî¶È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Æ°²è¤Ê¤É¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡Ö¤¢¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë¡¢¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤ä±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¤½¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎSNS¤ò¤Ä¤¤¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÂÎ¤Î»éËÃ¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿çÌ²»þ´Ö¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¿©Íß¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤ò¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¿©»ö¤¬Íð¤ì¤¬¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿¼Ìë¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿©¤ÙÊª¤òÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¥®¥¯¥Ã¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤ª²Û»Ò¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤À¤È¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤ÎÊ¬Èç¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢·ìÅüÃÍ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö·ìÅüÃÍ¤â¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡ÖÌ²¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¾¯¤·Áá¤á¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤ì¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ë¤â³ÎÊÝ¤¹¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼¡¤Ï¡¢2¤«·î¸å¤Ç¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¾¤ªÂç»ö¤Ë¡×
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
µ¢Âð¤·¤¿¤é¡¢¤ª»®¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¿´¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡ãÀèÀ¸¤«¤é¤Î½èÊýäµ¡ä
¿çÌ²¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¿©Íß¤ä¥Û¥ë¥â¥ó¤òË½Áö¤µ¤»¤ë¡£
¤·¤Ã¤«¤êÌ²¤ë¤³¤È¤â²þÁ±¤Ë¸þ¤«¤¦°ìÊâ
Âçºä µ®»Ë
ÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å
Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å