PIXPRO FZ55 ブラック

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　「BCNランキング」2025年6月30日〜7月6日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　PIXPRO FZ55 ブラック

FZ55(BK)（KODAK）

2位　instax mini Evo Brown

instax mini Evo Brown（富士フイルム）

3位　instax mini Evo Black

instax mini Evo Black（富士フイルム）

4位　PIXPRO C1 ブラック

C1(BK)（KODAK）

5位　PIXPRO WPZ2

WPZ2（KODAK）

6位　instax WIDE Evo

instax WIDE Evo（富士フイルム）

7位　PIXPRO C1 ブラウン

C1(BN)（KODAK）

8位　LUMIX TZ99 ブラック

DC-TZ99-K（パナソニック）

9位　PIXPRO FZ45 ブラック

FZ45(BK)（KODAK）

10位　PIXPRO FZ55 レッド

FZ55(RD)（KODAK）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。