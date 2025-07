9月12日公開される『映画キミとアイドルプリキュア♪』の本予告が公開された。

2004年2月1日から『ふたりはプリキュア』のテレビ放送が開始されて以来、広く愛され続けている『プリキュア』シリーズ。2023年は20周年記念イヤーとして、『全プリキュア展』をはじめとしたイベントが開催され、また『映画プリキュアオールスターズF』が歴代最高興行成績を記録。その勢いのまま2024年に公開された『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!』も興行収入12.4億円という単独映画としては歴代最高の結果を残した。

TVシリーズ『キミとアイドルプリキュア♪』の劇場版で、『プリキュア』シリーズ第22弾となる本作のモチーフは「アイドル」、そしてテーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる!」。歌うことが大好きな中学2年生の咲良うたが、伝説の救世主“アイドルプリキュア”を探しにきた妖精・プリルンと出会い、共に“アイドルプリキュア”を探していく。

『映画キミとアイドルプリキュア♪』予告編 公開された本予告は、プリキュアの5人が歌う「キミとアイドルプリキュア♪ Light Up! ReMix for You and Idol Precure♪」とともに、今回の舞台・アイアイ島で開催される宇宙1のアイドルフェスティバル・スーパーミラクルアイドルフェスティバルに招待されたうたたちの驚きの表情からスタート。フェス参加者の証であるミラクルアイアイブレスで盛り上がるうたたちの姿や大きなステージや、女神像が建っているアイアイ島の全貌、世界中から集まったアリやロボットなどをはじめとする様々なアイドルたちとたくさんの観客も写し出されている。

そんな島で出会ったのは、「アイドル」のことが嫌いな赤髪の少女・テラ。うたはそんなテラにも「いつか自分の歌でテラのこともキラッキランランにしたい」と思うように。しかし突如、ヤミクラゲという謎の怪物が海から大量に押し寄せ、島にいる人々が石にされてしまう。さらに、はなみちタウンにいる響カイトたちも襲われ、うたたちの世界とアイドルフェスが大ピンチに。ステージを楽しみに待ってくれるキミのため、プリキュアの5人がピンチに立ち向かい、最高のライブを届けます!貝殻や珊瑚礁のセットが光り輝くステージでキラッキライブが開演。「わんだふるぷりきゅあ!」と「ひろがるスカイ!プリキュア」も大活躍を見せている。

本予告内でも流れる映画主題歌は、プリキュアの5人が歌う「♪HiBiKi Au Uta♪」に決定。また、プリキュアの5人が全国を巡るライブツアー『#映画キミプリ キミに会いたい!真夏のキラッキライブツアー♪』の開催場所と日時、さらにツアーファイナルが全国の映画館でライブビューイングされることも発表された。ライブ内ではこの映画主題歌のパフォーマンスも予定されている。(文=リアルサウンド編集部)