『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ!キミに届けるキラッキライブ!』(9月12日公開)の本予告映像が解禁された。映画主題歌はプリキュアの5人が歌う「♪HiBiKi Au Uta♪」に決定し、本予告映像内でも流れる爽やかな歌声が印象的な楽曲と、映画でしか観られない大迫力のキラッキライブへの期待が高まる。予告映像は、プリキュアの5人が歌う「キミとアイドルプリキュア♪ Light Up! ReMix for You and Idol Precure♪」と共に、今回の舞台・アイアイ島で開催される“宇宙1のアイドルフェスティバル”[スーパーミラクルアイドルフェスティバル]に招待されたうたたちの、驚きの表情からスタート。フェス参加者の証であるミラクルアイアイブレスで盛り上がるうたたちの姿も映し出されている。

大きなステージや、女神像が建っているアイアイ島の全貌や世界中から集まったアリやロボットなどをはじめとする様々なアイドル達とたくさんの観客が映し出され、まさに“宇宙1”の賑わいを見せている。そんな島で出会ったのは、「アイドル」のことが嫌いな赤髪の少女・テラ。うたはそんなテラにも「いつか自分の歌でテラのこともキラッキランランにしたい」と思うように。しかし突如、ヤミクラゲという謎の怪物が海から大量に押し寄せ、島にいる人々が石にされてしまう。さらには、はなみちタウンにいる響カイトたちも襲われ、うたたちの世界とアイドルフェスが大ピンチに。ステージを楽しみに待ってくれるキミのため、プリキュアの5人がピンチに立ち向かい、最高のライブを届ける。貝殻や珊瑚礁のセットが光り輝くステージでキラッキライブが開演。出演が発表された際にはファンから大きな反響があった「わんだふるぷりきゅあ!」と「ひろがるスカイ!プリキュア」ともに大活躍する。