¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û¼ó°Ìºå¿À¤Ï12µåÃÄºÇÂ®¡È50¾¡¡ÉÅþÃ£¡¡µð¿Í¤ÏÏ¢¾¡¤ÇÃù¶â¡Ö1¡×¡¡3°Ì¥¿¥¤¤ÎDeNA¡õ¹Åç¤Ï¼ó°Ì¤Þ¤Ç10.5¥²¡¼¥àº¹¤Ë
¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï12Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ìµð¿Í¤Ï3°Ì¤ÎDeNA¤È·ãÆÍ¡£½é²ó¤Ë´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¡¢º´¡¹ÌÚ½ÓÊåÁª¼ê¤ÎÏ¢Â³Ä¹ÂÇ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«3µå¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢½é²ó¤À¤±¤Ç3ÆÀÅÀ¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤«¤é´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤ÇÃù¶â¡Ö1¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿DeNA¤ÏÂÇÀþ¤¬¤Õ¤ë¤ï¤ºÏ¢ÇÔ¤Ç¤¹¡£
Á°Æü¡¢Ï¢¾¡¤¬11¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¼ó°Ìºå¿À¤Ï¡¢6°Ì¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó¤Ï¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤«¤éÂç»³ÍªÊåÁª¼ê¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¾®È¨ÎµÊ¿Áª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£Åê¤²¤Æ¤Ï¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤¬7²ó2¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Î50¾¡¤ËÅþÃ£¤Ç¤¹¡£ÇÔ¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¤¬4²ó¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê3ÇÔÌÜ¤Ç¤¹¡£
5°ÌÃæÆü¤Ï3°Ì¤Î¹Åç¤ÈÂÐÀï¡£ÀèÈ¯¤ÎÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¤¬8²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£9²ó¤Ë¤Ï»Íµå¤ÈÄ¹ÂÇ¤Ç¤³¤Î»î¹ç½é¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢108µå¡¢Èï°ÂÂÇ4¡¢Í¿»Íµå3¡¢1Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Åê¾¡Íø¡£¥Á¡¼¥à¤Î3Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¹Åç¤Ï4°ÂÂÇ1ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬¤Õ¤ë¤ï¤º¡¢5Ï¢ÇÔ¤Ç¤¹¡£
¼ó°Ìºå¿À¤È2°Ìµð¿Í¤¬¾¡Íø¤·¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ï8.5¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤é¤º¡£3°Ì¥¿¥¤¤ÎDeNA¤È¹Åç¤¬¶¦¤ËÇÔÀï¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼ó°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥²¡¼¥àº¹¤¬10.5¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦12Æü¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì
¢¡µð¿Í 3-0 DeNA
¾¡ÍøÅê¼ê¡Úµð¿Í¡Û¥°¥ê¥Õ¥£¥ó(6¾¡0ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚDeNA¡ÛÂç´Ó¿¸°ì(2¾¡6ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Úµð¿Í¡Û¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(1¾¡2ÇÔ28S)
¢¡ÃæÆü 7-1 ¹Åç
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚÃæÆü¡ÛÂçÌîÍºÂç (5¾¡3ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¹Åç¡Û¶ÌÂ¼¾º¸ç(4¾¡7ÇÔ)
¾¡ÍøÅê¼ê¡Úºå¿À¡Û¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨ (6¾¡3ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÀÐÀî²íµ¬(2¾¡3ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Úºå¿À¡Û´äºêÍ¥(0¾¡2ÇÔ20S)