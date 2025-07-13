3²óÏ¢Â³¤ÎÍ½ÁªÄÌ²á¡¢¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ï7Ï¢Â³!!¡¡¶¼°Ò¤Î¿·¿Í¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ç¤È¤Ï?
KLPGA(´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ)¤Î2024Ç¯¡¦¿·¿Í²¦¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ç¤¬¹¥Ä´¤À¡£º£½µ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥ï¥ó¥ê¥¾¡¼¥È½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó2025¡×¤Ç¤â¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢7Âç²ñÏ¢Â³¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢ÆüËÜ¤Î²¹Àô¤Ç¡È¥¿¥ª¥ë°ìËç¡É¤Ë¡Ä
ËÜ¿Í¤Ï¤³¤ì¤Û¤É°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢°ÂÄê´¶¤ÎÈë·í¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡£
ºòÇ¯KLPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤·¡¢¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ç¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÂÎÎÏ´ÉÍý¤Ë¤è¤êµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°Îý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Î¤â¤½¤Î¤¿¤á¡£¥³¡¼¥¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤à¤·¤íÂÎÎÏ´ÉÍý¤ÎÌÌ¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢º£µ¨¤Î¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ç¤ÏÊ¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯1°Ì¡Ê69.907ÂÇ¡Ë¡¢Âç¾Þ¥Ý¥¤¥ó¥È2°Ì¡Ê291ÅÀ¡Ë¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì¡ÊÌó4²¯7720Ëü¥¦¥©¥ó¡Ë¤Ê¤É¡¢¼çÍ×ÉôÌç¤Ç¾å°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨13Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤¹¤Ù¤ÆÍ½ÁªÄÌ²á¡£½àÍ¥¾¡1²ó¤ò´Þ¤á¡¢9²ó¤Ï¥È¥Ã¥×10¤Ë¤âÆþ¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤¬¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°10°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤Ë¼¹Ãå¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÀÚ¼Â¤ËË¾¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ç¡£KLPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡ÖºÇ¤â¶²¤í¤·¤¤Áª¼ê¡×¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ëÆü¤â¤½¤¦±ó¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£