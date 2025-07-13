¡ØG.I.¥¸¥çー¡§¼¿¹õ¤Î¥¹¥Íー¥¯¥¢¥¤¥º¡ÙÂ³ÊÔ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡ÖÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¡×¤È¥¹¥Íー¥¯¥¢¥¤¥ºÌò ¨¡ ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËºÆ³«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³ÈÄ¥¤·¤¿¡ØG.I.¥¸¥çー¡§¼¿¹õ¤Î¥¹¥Íー¥¯¥¢¥¤¥º¡Ù¡Ê2021¡Ë¤ÏÂ³ÊÔ¤òÆ÷¤ï¤»¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆ°¸þ¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£¡ØG.I.¥¸¥çー¡Ù¤Ï¸½ºß¡¢¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¥·¥êー¥º¤È¤Î¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ØG.I.¥¸¥çー¡Ù¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¤Ï¶¦¤Ë¥Ï¥º¥Ö¥í¼Ò´á¶ñ¤Ë´ð¤Å¤¯¼Â¼Ì±Ç²è¥·¥êー¥º¡£¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡¿¥Óー¥¹¥È³ÐÀÃ¡Ù¡Ê2o23¡Ë¤Ç¤ÏG.I.¥¸¥çー¤ÈÊª¸ì¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅ¸³«¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡Ø¼¿¹õ¤Î¥¹¥Íー¥¯¥¢¥¤¥º¡ÙÀ¤³¦Àþ¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£Æ±ºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¥¹¥Íー¥¯¥¢¥¤¥º¤ò±é¤¸¤¿¥Ø¥ó¥êー¡¦¥´ー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï½Ð±é¿·ºî¡Ø¥ªー¥ë¥É¡¦¥¬ー¥É2¡Ù¤ÎÊÆ¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¤È¡Ø¥¹¥Íー¥¯¥¢¥¤¥º¡Ù¤Î±½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¡£¼«¿Èºî¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¡ØG .I.¥¸¥çー¡Ù¤ÏÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ØG.I.¥¸¥çー¡Ù¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥´ー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¼¿¹õ¤Î¥¹¥Íー¥¯¥¢¥¤¥º¡Ù¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¸ø³«±ä´ü¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±Ç²è´Û¤¬¸µµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤ËÉõÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¡£»£±Æ¤Ç¤ÏÅìµþ¤Ç¤â¥í¥±¤ò¹Ô¤¦ÄÁ¤·¤¤»î¤ß¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Íー¥¯¥¢¥¤¥ººÆ±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¡£¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤¹¤´¤¤¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤¿ºÆ³«¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¤È¤Î¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î¾¥·¥êー¥º¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ë¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥Ç¥£¡¦¥Ü¥Ê¥ô¥§¥ó¥Á¥å¥é¤¬¹½ÁÛ¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£°ÊÁ°¥Ü¥Ê¥ô¥§¥ó¥Á¥å¥é¤¬É®¼Ô¤Ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ø¡Ù¥½ーÌò¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤¬G.I.¥¸¥çー¤Î¤Ò¤È¤ê¤ò±é¤¸¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
Source: