人はじっくり一人で考えたくない

どうやら、人は一人でじっくり考える時間を避けるためなら、どんなことでもする気になるらしい。バージニア大学でおこなわれたある実験は、心理学界と神経科学界で物議をかもした。

実験では、被験者が一人、部屋に取り残される。室内には、押すと自分に電気ショックを与えることになるボタンだけがある。すると室内に取り残されてから15分以内に、多くの被験者が一人で考え事をしてすごす不快感に耐えられなくなり、自分に電気ショックを与えるボタンを押した(*)。

なお、この被験者たちは実験の前に質問をされたときには、「電気ショックを受けずにすむのならカネを払うほうがいい」とまで答えていた。

内省すれば考える力が上がる

ひとりですごす時間を避けていると、どれほど多くのものを失うか、考えてみてほしい。あるイタリアの研究によれば、自分を見つめれば他者に共感する能力を高められるという。

「みずからの感情と経験に触れれば触れるほど、ほかの人の頭にどんな考えがよぎるのかを、より正確に、より豊かに想像できるようになる」

現代社会は、思考より行動を重視すべく進化をはたしてきた。

ところが現実には、じっくりと一人で考える時間をもつからこそ、日々の生活が有意義なものになる。

たった数分でもかまわない、あなたがネットサーフィンに興じて「忙しく」している時間を内省の時間にあてよう。

