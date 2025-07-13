¡Ú¤µ¤¢¡¢ÅêÉ¼¤Ø¡£¡Û»ä¤¬ÅêÉ¼¤¹¤ëÍýÍ³⑥¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»þÂå¤¬¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÅê³«É¼¤Ï7·î20Æü¤Ç¤¹¡£Í¸¢¼Ô¤Ïº£²ó¤ÎÁªµó¤Ç1É¼¤Ë¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤òÂ÷¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¼çÉØ¡Ê40Âå¡Ë
¡Ö°ìÈÖ¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤Ê¡£»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤Âå¤Ë¡Ø¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤¬¡Ù¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Ê¤«¤Ê¤«º£¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÏÍê¤ê¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Áªµó¤ÏÀäÂÐ¹Ô¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ò¤É¤â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»þÂå¤Ë¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¤µ¤¢¡¢ÅêÉ¼¤Ø¡£
¢¨FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É2025Ç¯7·î10Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®ÊüÁ÷