ÊÝ°é±àÁýÀß¤Î½ðÌ¾±¿Æ°¤ÈLUUP¤Î¥í¥Ó¡¼³èÆ°¤ò¡ÖÆ±¤¸¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñ±¿Æ°ÏÀ¤Î¡ÖËÜÅö¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¡×
¼Ò²ñ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤ò¶Å¤é¤»¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉ¬¤º¼Ò²ñ¤ò¡ÖÊÑ¤¨¤¿¡×¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÂ¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤ÎÅö»ö¼Ô¤À¡£¥Ç¥â¤ä¥¹¥È¥é¥¤¥¡¢SNS¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤«¤éÆü¡¹¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¹ÔÆ°¤Þ¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤¤Ã¤«¤±¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤Ê¤¼¼Ò²ñ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡Ù¤Ï¡¢µ¤±Ô¤Î¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¼Ò²ñ±¿Æ°ÏÀ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·½ñ¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¼Ò²ñ¤ò¡Ò´Ñ¤ë¡Óµ»½Ñ¤ò¤¢¤Þ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÉÙ±Êµþ»Ò¡Ø¤Ê¤¼¼Ò²ñ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¢ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Á°²óµ»ö¤Î¡Ò¥Ç¥â¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¡¢½ðÌ¾±¿Æ°¤ËÊç¶â³èÆ°¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡ÄÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¼Ò²ñ±¿Æ°¤Î¡ÖÄêµÁ¡×¡Ó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£
ÂèÆó¡¢Âè»°¤ÎÄêµÁ
¤µ¤é¤Ë¼Ò²ñ±¿Æ°ÏÀ¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÄêµÁ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þÂå¤ËÊÔ¤Þ¤ì¤¿¶µ²Ê½ñ¡ØThe Social Movements Reader¡Ù¤Ç¡¢¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤È¥¸¥§¥Õ¡¦¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¤¬Äó¾§¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢¼Ò²ñ±¿Æ°¤È¤Ï°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤¬À©ÅÙ¤Î³°¤Î¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤Æ¼Ò²ñ¤Î²¿¤é¤«¤ÎÂ¦ÌÌ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¢°Õ¼±Åª¤«¤Ä¶¨Ä´Åª¤Ç¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¡¢¤¢¤ë¸Ä¿Í¤Þ¤¿¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¸¢°Ò¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¡¢Ê¸²½Åª¿®Ç°¤ä½¬´·¤ËÄ©Àï¡¢Äñ¹³¡¢Í×µá¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤äÃê¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¢¡¼¥Ë¤ÎÄêµÁ¤ÈÂÐÈæ¤¹¤ë·Á¤Ç¤³¤ÎÄêµÁ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤È¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê¡ÖÅ¨¡×¤¬¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ä½¬´·¤ÎÊÑ³×¤â¼Ò²ñ±¿Æ°¤Ë´Þ¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³À¡Ê»þ´Ö¡Ë¤äÀ©ÅÙ¤Î³°¤Î¼êÃÊ¡ÊÊýË¡¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ëÅÀ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¢¡¼¥Ë¤ÎÄêµÁ¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î£²¿Í¤ÎÄêµÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â¿ÍÍÀ¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¡Ö¼Ò²ñ±¿Æ°¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼Ò²ñ±¿Æ°¡×¤ÎÄêµÁ¤Ï¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÄêµÁ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦£Á¡¦¥¹¥Î¡¼¤ÈÆ±Î½¤Î¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë»°¤ÄÌÜ¤ÎÄêµÁ¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡ØThe Wiley Blackwell Companion to Social Movements¡Ù¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ±¿Æ°ÏÀ¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ç¡¢¼Ò²ñ±¿Æ°¤ÎÄêµÁ¤ò¡½¸¹çÅª¤¢¤ë¤¤¤Ï¶¦Æ±¤Ç¤Î¹ÔÆ°¢ÊÑ³×»Ö¸þ¤ÎÌÜÉ¸¤Þ¤¿¤Ï¼çÄ¥¤òÍ¤¹¤ë¡¢£À©ÅÙÅª¤¢¤ë¤¤¤ÏÈóÀ©ÅÙÅª¤Ê½¸¹ç¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¢¤ëÄøÅÙÁÈ¿¥²½¤µ¤ì¡¢¥¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»þ´ÖÅªÏ¢Â³À¤òÍ¤¹¤ë ¤È´Ê·é¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÄêµÁ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼Ò²ñ±¿Æ°¤ÎÄêµÁ¤Ã¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¹¤¤¤·¡¢·ë¹½¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆ±¤¸¸½¾Ý¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÄêµÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤òÊú¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Ò²ñ±¿Æ°¤Î¡Ö¹¤µ¡×¤È¡Ö¤¢¤¤¤Þ¤¤¤µ¡×
»ä¤¬Âç³Ø±¡À¸¤Îº¢¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÄêµÁ¤òÆÉ¤ó¤ÇÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ±¿Æ°¤¬¡ÖÀ¯¼£ÅªÎ©¾ì¡×¤ä¡Ö¼è¤ê°·¤¦ÌäÂê¡×¤Ë°ìÀÚ¤ÎÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥¢¡¼¥Ë¤ÎÄêµÁ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤È¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¤ÎÄêµÁ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Î¡¼¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢±¦¡¦º¸¤äÊÝ¼é¡¦³×¿·¤È¤¤¤Ã¤¿À¯¼£ÅªÎ©¾ì¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼Ò²ñ±¿Æ°ÏÀ¤Ï¡¢ÇÓ³°¼çµÁ¡Ê¥ì¥¤¥·¥º¥à¡Ë¤ä¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à±¿Æ°¡¢½¡¶µ±¿Æ°¤äÆ°Êª°¦¸î±¿Æ°¤Þ¤Ç¡¢À¯¼£ÅªÎ©¾ì¤ä¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Ë¤è¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±¿Æ°¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤µ¤¤Û¤É¤Õ¤ì¤¿¼Ò²ñ±¿Æ°¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¼Ò²ñ±¿Æ°¤È¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÄêµÁ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤È¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¤Ï¼Ò²ñ±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¥¤ó¤À¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁªÂò¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£Àµ¼°¤ÊÁÈ¿¥¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¡Ê¡Ä¡Ä¡ËË½Æ°¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼Ò²ñ±¿Æ°¤È¤Ï¤«¤Ê¤êÉý¹¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶áÏ©¾å¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¾è¤êÊª¤ËÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÄêÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¡Ö£Ì£Õ£Õ£Ð¡×¤Ë¤è¤ëÀ¹¤ó¤Ê¥í¥Ó¡¼³èÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ø¤ÎÏ¢ÂÓ¤Î¤¿¤á¤Î±¿Æ°¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ç¥â¤ä½¸²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ±¿Æ°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¸å¼Ô¤Î±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È´ë¶È¤Î¥í¥Ó¡¼³èÆ°¤òÆ±¤¸¼Ò²ñ±¿Æ°¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¥í¥Ó¡¼³èÆ°¤â¡¢ÊÝ°é±à¤ÎÁýÀß¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤â¡¢ÌäÂê¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¿Í¡¹¤Î»Ù»ý¤Î½¸¤áÊý¤ä¡¢À¯¼£²È¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»ÅÊý¤ÏÆ±¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼Ò²ñ±¿Æ°ÏÀ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë±¿Æ°¤Î¡Ö¤ä¤êÊý¡×¤ä¡ÖÁÈ¿¥²½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤é°Û¤Ê¤ëÂÐ¾Ý¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥â¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¡¢½ðÌ¾±¿Æ°¤ËÊç¶â³èÆ°¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡ÄÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¼Ò²ñ±¿Æ°¤Î¡ÖÄêµÁ¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥À¥¤¥¹,
°ËÅì»Ô,
Åìµþ,
ÇÛÀþ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¶âÂ°²Ã¹©,
¾åÅÄ,
ÆÁÅç,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
°ÖÎîº×