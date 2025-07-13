¡Ö¤â¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ó¤Ê¤¤¡×¡ÖÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¤¡×¤«¤é°ìÅ¾¡ÄµçÃÏ¤ÎÀÐÇËÆâ³Õ¤ËË¬¤ì¤¿¡Ö¾®Àô·à¾ì¡×¤È¤¤¤¦Å·Í´¡ÔÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤â¾å¾º¡Õ
»²±¡Áª¤òÁ°¤Ë¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤Ë¤Ï¤Õ¤¤¤Ë¸÷¤¬Ë¬¤ì¤¿¡¼¡¼¡£±ÊÅÄÄ®¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¾ðÊó¤ò¡¢·î´©Ê¸éº½Õ½©¤ÎÌ¾ÊªÀ¯¼£¥³¥é¥à¡ÖÀÖºäÂÀÏº¡×¤«¤é°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤ò»ë»¡¤¹¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê
¢¡¢¡¢¡
ÀÐÇË¼óÁê¤ËË¬¤ì¤¿¡ÈÅ·Í´¡É
¡¡150Æü´Ö¤ËµÚ¤ÖÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤¬»ö¼Â¾åÊÄËë¤¹¤ë6·î20Æü¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÀÐÇËÌÐ¤Ï¤È¤Æ¤â¾åµ¡·ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌîÅÄ¡Ê²ÂÉ§¡¦Î©·ûÌ±¼çÅÞÂåÉ½¡Ë¤µ¤ó¤¬Î©ÇÉ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£ÁíÍý·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¾ï¼±Åª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡ÌîÅÄ¤¬¡¢Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ÎÄó½Ð¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤«¤é¤À¡£ÌîÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²Ä·è¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñ²ñ³«²ñÃæ¤Ï¾ï¤ËÉÔ°ÂºàÎÁ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤âµ¯¤³¤é¤º¡¢7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ì¤Ð¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£ÀÐÇË¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
6·î20Æü¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤Ë°§»¢¤·¤¿ÀÐÇËÁíÍý¡¡Ⓒ»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡Öº£Ç¯ÅÙÍ½»»¤Ï3·îÃæ¤ËÀ®Î©¡¢Æâ³ÕÄó½ÐË¡°Æ¤ÎÀ®Î©Î¨¤Ï98¡ó¡¢ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ê¤¤¡£»²±¡Áª¤Ç¤â¡¢Í¿ÅÞ²áÈ¾¿ô¤Ë¤É¤ì¤À¤±¾åÀÑ¤ß¤Ç¤¤ë¤«¤À¤Í¡×
¡¡¤Ä¤¤1¥«·îÁ°¤Þ¤Ç¤Ï»Ù»ýÎ¨ÄãÌÂ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¼þ°Ï¤Ë¡Ö¤â¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ó¤Ê¤¤¡×¡ÖÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬±³¤Î¤è¤¦¤À¡£È¿Å¾¹¶Àª¤ËÅ¾¤¸¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡Ö¥³¥á¤ÏÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Åö»þ¤ÎÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¡¦¹¾Æ£Âó¤ÎÊò¤ì¤¿°ì¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¾Æ£¤Î¹¹Å³¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¶ì¤·Ê¶¤ì¤Ë·è¤á¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤ÎÈ´Å§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¯¸¢¤ò¼è¤ê´¬¤¯É÷·Ê¤Ï¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¡ÈÅ·Í´¡É¤ËÀÐÇË¤Ï·Ú¸ý¤òÃ¡¤¤¤Æ¾®Ìö¤ê¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡È¥±¥¬¤Î¸ùÌ¾¡É¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Ê¡£È÷ÃßÊÆ¥Ö¡¼¥à¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡×
¡¡¤Ä¤¤¤³¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÌîÅÞ¤ÎÍ×µá¤Ëµâ¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Ë°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÇÀÀ¯¤ÎÌ¤Íè¤Þ¤Ç¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤ÆÇÀÀ¯²þ³×¤ò¤ä¤êÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âçµ¬ÌÏ²½¡¢¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¡¢¥³¥á¤òÁý»º¤·¡¢¥³¥¹¥È¤â²¼¤²¤ÆÍ¢½Ð¤âÁý¤ä¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼«µëÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×
¡¡»Ù»ýÎ¨¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¾å¾º¤ËÅ¾¤¸»Ï¤á¤¿¡£Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¶¯µ¤¤Ë½Ð¤¿¡£
¡ÖÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë²ò»¶¤·¤Þ¤¹¤è¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÌó5000»ú¡Ë¤Ï¡¢·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤È¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×2025Ç¯8·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÀÖºäÂÀÏº¡ÖWÁªµó¤Ë¶±¤ßÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ò¼Î¤Æ¤¿ÌîÅÄ¡×¡Ë¡£
¡ÊÀÖºä ÂÀÏº¡¿Ê¸éº½Õ½© 2025Ç¯8·î¹æ¡Ë