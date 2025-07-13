¹Ã»Ò±à¤ÎÌ´¡¢¸åÇÚ¤ËÂ÷¤¹¡ÚÇ®µå¡¦¹â¹»Ìîµåº´²ìÂç²ñ¡Û
¡¡2017Ç¯°ÊÍè¡¢2²óÌÜ¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Àï¤¤¤Ï¡¢3²óÀï¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤ËÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Î®¤ì¤ò¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½¤Àµ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£½ª»ÏÎôÀª¤Î»î¹çÅ¸³«¤ËÇØÈÖ¹æ10¤Î¼ç¾¤Ï¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Áá°ðÅÄº´²ìÃæ¤Î½Ð¿È¡£¸©³°¤«¤é¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿Éô°÷¤âÂ¿¤¯¡¢Ìó70¿Í¤ÎÂç½êÂÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£º£½Õ¤Î¸©Âç²ñ3²óÀï¤ÇÍÅÄ¹©¤ËÂçÇÔ¡£¡Öº£¤³¤½ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¡×¡£¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÎÀÊë¤é¤·¤ÎÉô°÷¤Ë¡Ö»äÀ¸³è¤«¤é¸«Ä¾¤½¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£5¡Á6·î¤ÎNHKÇÕ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½éÀï¤Ï9ÈÖ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£¹¥Ä´¤ÊÂÇ·â¤òÇã¤ï¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï2ÈÖ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡×¡£»î¹ç¸å¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ä¸åÇÚ¤é¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÁÇÄ¾¤Ê¿´¶¤òÏ³¤é¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¡¤ËÌ´¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤ë»Ñ¤ò¸Å²ì°ìÂ§´ÆÆÄ¤Ï¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤è¤¯¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×