¿·±º¼÷É×¡¢²¬Åç½¨¼ù¡¡£²¿Í¤Îº¸ÏÓ¤¬°õ¾ÝÅª¤Êµð¿Í¤Î¡Ö£²£¸¡×¡ÄÇØÈÖ¹æÊª¸ì
¡¡¡Ö£²£¸¡×¤È¤·¤Æ¤Ïºå¿À¡¦¹¾²ÆË¤¬ÍÌ¾¤À¤¬¡¢µð¿Í¤Ç¤â¿·±º¼÷É×¤È²¬Åç½¨¼ù¡¢£²¿Í¤Îº¸ÏÓ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡£
¡¡¿·±º¤Ï£¶£¸Ç¯£¹·î¤ËÆþÃÄ¤·£·£²Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö£´£²¡×¡Ö£´£°¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤¬¡¢¡Ö£²£¸¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿£Ö£¹ºÇ½ªÇ¯¤Î£·£³Ç¯¤Ï£³¾¡¡£Ä¹Åè´ÆÆÄ¤Î£±Ç¯ÌÜ¤Î£·£µÇ¯¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Ë¤âµß±ç¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì£²¾¡£±£±ÇÔ¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤âÅÐÈÄ¤òÂ³¤±¤¿À®²Ì¤¬Íâ£·£¶Ç¯¤«¤éÈ¯´ø¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯£±£±¾¡£µ¥»¡¼¥Ö¡¢£·£·Ç¯£±£±¾¡£¹¥»¡¼¥Ö¤È£Ö£²¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¡££·£¶¡Á£·£¹Ç¯¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤Ë²Ã¤¨¤Æ£²¥±¥¿¥»¡¼¥Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÆÃ¤Ë£·£·¡¢£·£¸Ç¯¤ÏÏ¢Â³¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¡¼¥¹·óÍÞ¤¨¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤¤¤¦Âç¼ÖÎØ¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¶áÅ´¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿°¤ÇÈÌî½¨¹¬¤Î£³Ç¯¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î½Ö´Ö¡¢´é¤ò²¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÅê¤²¡¢ÂÇ¼Ô¤ò¸«¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯ÅêË¡¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²¬Åç¡£ÆþÃÄÅö½é¤Ï¡Ö£³£·¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£µÇ¯ÌÜ¤Î£¹£¸Ç¯¤«¤é¡Ö£²£¸¡×¤ËÊÑ¹¹¡££¹£¹Ç¯¤«¤é¤ÏÃæ·Ñ¤®¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢£²£°£°£°Ç¯¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè£¶Àï¤Î£¹²ó¤òÄù¤áÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë£°£µÇ¯¤Þ¤ÇÇØÉé¤Ã¤¿¡£