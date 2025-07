”レペゼン秋葉原”を謳うヲタクダンサーチーム・REAL AKIBA BOYZが、自身の心情を歌詞に乗せて歌う新曲「メンタルブレイクダンサー」を7月13日(日)より配信リリースする。 「メンタルブレイクダンサー」は、「全てを忘れて踊ろう」という歌詞にも表現されている様に、後ろ向きな気持ちを少しだけ安らげてくれる様なミドルテンポナンバー。これまで数あるアニソンに乗せてダンス・パフォーマンスを繰り広げてきたREAL AKIBA BOYZのメンバー自身がボーカルを担当し、「REAL AKIBA BOYZ流・背中の押し方」的メッセージが込められた1曲に仕上がった。 さらに、オフィシャルYouTubeチャンネルでは「メンタルブレイクダンサー」のミュージックビデオも公開!和やかで穏やかな青空の下、メンバー9人が河川敷で踊る心温まる映像作品を堪能してほしい。 ◆ ◆ ◆ ■メンバー マロン コメントメンタルブレイクダンサーの作詞を少し担当しました!ネガティブな歌詞を明るく歌うという真逆な楽曲ですが、RABは元々オタク×ダンスというギャップのある組み合わせで活動してきたのでピッタリな歌だと思います。頭がぐるぐる回る様と、ダンスの回転技などをリンクさせリズミカルな楽曲になったと思うので、楽しく聴いて踊ってください〜! ◆ ◆ ◆ REAL AKIBA BOYZは10月4日(土)には自身最大キャパ・初となる東京体育館でのワンマンライブ<ぼくらのマスターピース>を開催する。 Digital Single「メンタルブレイクダンサー」 2025年7月13日(日)配信スタートhttps://rab.lnk.to/MentalBreakDancer <REAL AKIBA BOYZ「メンタルブレイクダンサー」ダウンロードキャンペーン>REAL AKIBA BOYZ「メンタルブレイクダンサー」の配信リリースを記念して、ダウンロードキャンペーン実施中!ご応募いただいた方全員に応募特典をプレゼント! ▼「メンタルブレイクダンサー」ダウンロードはこちらURL:https://rab.lnk.to/MentalBreakDancer <特典内容>ご応募いただいた方全員:「メンタルブレイクダンサー」アナザージャケット写真 <応募フォーム>https://www.sonymusic.co.jp/event/104900 <キャンペーン期間>7月19日(土)23:59まで <応募方法>_宍対象ストアで「メンタルブレイクダンサー」をダウンロード 楽曲ダウンロードはこちら:https://rab.lnk.to/MentalBreakDancer ▲瀬Ε鵐蹇璽媛萍未鬟好リーンショット 1募フォームにダウンロード画面のスクリーンショットと共に必須事項を入力して応募完了。URL:https://www.sonymusic.co.jp/event/104900 <注意事項>※ご応募はお1人様、1回限りとさせていただきます。※特典の発送はご応募いただいたお客様のメールアドレスにお送りさせていただきます。※応募完了メールは配信しておりません。※docomo.ne.jp~など、携帯電話のキャリアのメールアドレスは使用出来ませんので、くれぐれもご注意下さい。※当キャンペーン利用に関する通信費は、お客様ご自身のご負担になります。※当選の権利を第三者に譲渡または換金・変更することはできません。 1st Full Album『ぼくらのマスターピース』 2025年9月24日(水) 発売予約はこちら:https://rab.lnk.to/250924AL 【発売形態・商品仕様・品番・価格】・完全生産限定盤(CD+Goods) / 品番:VVCL-2790〜2791 / 価格:8,800円(税込) ☆本アルバム限定特典となるグッズを同梱した豪華盤! ・初回生産限定盤(CD+BD) / 品番:VVCL-2792〜2793 / 価格:5,500円(税込) ☆MUSIC VIDEOを含む特典映像を収録したBDを同梱! ・通常盤(CD) / 品番:VVCL-2794 / 価格:3,300円(税込) <REAL AKIBA […]

The post REAL AKIBA BOYZ、新曲「メンタルブレイクダンサー」配信。河川敷でのダンスに心温まるMVも公開 first appeared on BARKS.