Dannie Mayが、全国6大都市を巡るワンマンツアー<Dannie May ONEMAN LIVE TOUR>の開催を発表した。 Dannie Mayは本日ワンマンツアー<スーパー・バケーション>ファイナル公演を恵比寿LIQUID ROOMで開催。そこで解禁された新たなツアーは、2月7日 広島・SIX ONE Live STARからスタートする。 <Dannie May ONEMAN LIVE TOUR>2/7(土)広島 SIX ONE Live STAR2/8(日)福岡 BEAT STATION2/15(日)仙台 enn 2nd2/21(土)名古屋 CLUB QUATTRO2/22(日)大阪 CLUB QUATTRO2/28(土)東京 Spotify O-EAST 企画/制作:Flat White Entertainment G.K./VINTAGE ROCK std.(問)VINTAGE ROCK std.TEL.03-5787-5350 [平日12:00−17:00]/WEB http://vintage-rock.com/ <Dannie May QUATTRO ONE MAN TOUR 「QUATTRO × QUATTRO × QUATTRO」>11月1日(土) @梅田CLUB QUATTRO11月2日(日) @名古屋CLUB QUATTRO11月9日(日) @渋谷CLUB QUATTRO 【チケット】Official HP最速先行〜7月14日(月)23:59〆https://w.pia.jp/t/danniemay-tour-quattro/ 関連リンク◆Dannie […]

