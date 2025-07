BAND-MAIDが7月18日にリリースするTVアニメ『桃源暗鬼』エンディング主題歌「What is justice?」のミュージックビデオを同日0時にプレミア公開することを発表。ティザーを公開した。 ◆ティザー映像 今回公開されたティザーは、『桃源暗鬼』の世界観を連想させる赤い背景にKANAMI(G)のシルエットが浮かび上がるシーンが印象的な映像。ぜひこのティザーを楽しみながら本編の公開をお待ちいただきたい。 BAND-MAIDは、本日7月12日に開催された<BAND-MAID TOUR 2025>豊洲PIT公演にて同曲をサプライズで初披露。オーディエンスの興奮は最高潮に達し、リリースに向けてますます期待が膨らむライブとなった。 さらに、「What is justice?」のリリースを記念して、既に発表されていたPre-Add & Pre-Saveキャンペーンに加え、SNSシェアキャンペーン、LINE MUSIC再生キャンペーンの開催が発表された。各種キャンペーンではアニメとコラボレーションした特典や、初となる「アートボード」特典がラインナップされている。 加えて、本日からスタートした全国ツアー<BAND-MAID TOUR 2025>の、ツアーファイナルとなる東京ガーデンシアター公演を含むFINAL ROUNDのチケットオフィシャル先行受付がスタート。 本ツアーでは5月10日から6月28日までのFIRST ROUNDは全公演ソールドアウトするなどチケット入手困難となっており、SECOND ROUNDも残りわずか。FINAL ROUNDもチケット争奪戦が予想される。 「What is justice?」2025年7月18日(金)配信リリースPre-add/Pre-saveリンク: https://BAND-MAID.lnk.to/What_is_justice各キャンペーンの詳細、詳しい参加方法はこちら:https://bandmaid.tokyo/contents/930883 <BAND-MAID TOUR 2025>FIRST ROUND5月10日(土) 東京 LINE CUBE SHIBUYA SOLD OUT5月17日(土) 広島 CLUB QUATTRO SOLD OUT5月18日(日) 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM SOLD OUT5月25日(日) 静岡 浜松窓枠 SOLD OUT5月31日(土) 新潟 LOTS SOLD OUT6月20日(金) 大阪 ゴリラホール SOLD OUT6月21日(土) 大阪 ゴリラホール SOLD OUT6月28日(土) 宮城 仙台GIGS SOLD OUT SECOND ROUND7月12日(土) 東京 豊洲PIT SOLD OUT7月26日(土) 北海道 札幌ファクトリーホール8月2日(土) 熊本 B.9 V1 SOLD OUT8月3日(日) 福岡 DRUM LOGOS SOLD OUT8月8日(金) 愛知 DIAMOND HALL8月9日(土) 愛知 DIAMOND HALL SOLD […]

