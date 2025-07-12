¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡DeNA¤ËÏ¢¾¡¤â¡Äà½é²ó¤Î¤ßÇúÈ¯áÂÇÀþ¤Ë¶ì¸À¡ÖÊÑ¤ÊÎ®¤ì¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¿Ø¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï£³¡½£°¤ÈÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿£±£²Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ò½ª¤¨¡¢»î¹ç¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿µð¿ÍÂÇÀþ¤¬¡¢½é²ó¤«¤éà¥Õ¥ë²ÔÆ¯á¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¡¦´Ý¤¬±¦Á°»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Â³¤¯º´¡¹ÌÚ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÌµ»àÆóÎÝ¤«¤éµÈÀî¤Î±¦Á°ÂÇ¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¡£¤¹¤°¤µ¤Þ°ìÁö¡¦µÈÀî¤¬ÅðÎÝ¤òÀ®¸ù¤µ¤»Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢ºäËÜ¤Î¥Ë¥´¥í´Ö¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£ÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢°ì»à»°ÎÝ¤«¤éÀô¸ý¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç£³ÅÀÌÜ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£²²ó°Ê¹ß¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º£¹²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡ÊÂÇÀþ¡Ë¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ïà¤«¤é¤Ã¤¤·á¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡£º£Æü¤âºÇ¸å¡ÄÊÑ¤ÊÎ®¤ì¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¿Ø¤Ê¤ó¤Ç¡£¤â¤¦£±ÅÀ¤È¤«¼è¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤â¤Ã¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¤«¤Ê¡×¤È½é²ó¤Î¹¶·â¤òÉ¾¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ïà°¤ÉôÀáá¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿£ÇÂÇÀþ¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡Ö£·ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÂ¨ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥Þ¥ì¥¯¡¦¥Õ¥ë¥×³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï£´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÃù¶â¡Ö£±¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥«¡¼¥É¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿°¤Éôµð¿Í¡££±£³Æü¤â¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£