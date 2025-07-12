57ºÐ²ñ¼Ò°÷¡¢Ãù¶â9700Ëü±ß¡£62ºÐ¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¤¤¤¬¡¢Ï·¸å¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤¬¿´ÇÛ¤Ë¡Ä¡Ä
Åê»ñ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÏ·¸å¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©³§¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿²È·×¤ÎÇº¤ß¤Ë¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡£
º£²ó¤Î¤´ÁêÃÌ¼Ô¤Ï57ºÐ¡¢ÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯¤È¤Ê¤ëÇ¯Îð¤Ë¶á¤Å¤¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Åê»ñ¤¬À³Ê¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Ï¤Û¤ÜÃùÃß¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢62ºÐ¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤ò¤·¤¿¤¤¡£Êì¿Æ¤Î²ð¸îÈñÍÑ¤âÉÔ°Â¤Ë¡Ä¡Ä¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¿¼Ìî¹¯É§¤µ¤ó¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤â¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë
ÃËÀ¡¿²ñ¼Ò°÷¡¿57ºÐ
´ØÅì¡¿»ý¤Á²È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¢§²ÈÂ²¹½À®
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¡£¹âÎð¤ÎÊì¿Æ¡Ê86ºÐ¡Ë¤¬¼Â²È¤ÇÀ¸³è
¢§ÁêÃÌÆâÍÆ
60ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯Îð¤¬¶á¤Å¤¡¢Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤¬Æü¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸µËÜ³ä¤ì¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼ê¤ò½Ð¤µ¤º¡¢¸µËÜ¤¬°ÂÁ´¤Ê¤â¤Î¡Ê¶ä¹ÔÍÂ¶â¤äÍ¹ÊØÃù¶â¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤ª¶â¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÍøÂ©¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Ä¹´ü´ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÇ¶á¤ÎÊª²Á¹â¤Ç¼Â¼Á¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤Ï¤«¤Ê¤êÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ï¹âÎð¤ÎÊì¿Æ¤ÎÂÎÄ´¤â»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢²ð¸î¤Ê¤É¤ÇÆ±µï¤â¤·¤¯¤Ï»ÜÀß¤ËÆþµï¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤½¤ÎºÝ¤ÎÈñÍÑÌÌ¤Î¿´ÇÛ¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄêÇ¯¤Ï60ºÐ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å65ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï´õË¾¤¹¤ì¤ÐÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¡ÊÇ¯¼ý¤ÏÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð60ºÐÂæÁ°È¾¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬¾æÉ×¤Ê¤¦¤Á¤Ë¼ñÌ£¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¿ô²ó¡¿Ç¯¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¡ÊÍ½»»¤ÏÇ¯50Ëü±ß¡Ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¤´ÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¸½ºß¤Î¶ä¹Ô¡¦Í¹ÊØÃù¶â¤ò¡Ê¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ë¤â¤¦¾¯¤·Íø²ó¤ê¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë³ô¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡©
¢¸½ºßÊì¿Æ¤Ï¼«¿È¤ÎÇ¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êì¿Æ¤Î²ð¸î¤ä»ÜÀß¤ËÆþµï¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¤ª¶â¤ò¸«¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¡©
£ÄêÇ¯¸å62ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¤â¤ª¶â¤ÎÌÌ¤ÇÂç¾æÉ×¤«¡© ÆÈ¿È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«¿È¤¬¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î²ð¸î¤äÉÂµ¤¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÈñÍÑ¤â¤É¤ÎÄøÅÙ¸«¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢60ºÐÄêÇ¯»þ¤ÎÂà¿¦¶â¤Î¸«¹þ¤ß³Û¤ÏÌó1700Ëü±ß¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤Ë¤è¤ë65ºÐ¤«¤é¤Î¸«¹þ¤ß³Û¤ÏÇ¯´Ö220Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤ÈµºÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢§²È·×¼ý»Ù¥Ç¡¼¥¿
¤È¤â¤µ¤ó¤Î²È·×¼ý»Ù¥Ç¡¼¥¿¤Ï¿ÞÉ½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢§²È·×¼ý»Ù¥Ç¡¼¥¿ÊäÂ
¡Ê1¡Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»È¤¤¤ß¤Á
¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ20Ëü4000±ß¡Ê¼«Âð¤È¡¢ºòÇ¯Éã¿Æ¤¬Â¾³¦¤·ÁêÂ³¤·¤¿¼Â²È¤Î2¸®Ê¬¡Ë¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î°Ý»ýÈñ¡ÊÀÇ¶â¡¢ÊÝ¸±¡¢¼Ö¸¡ÈñÍÑ¤Ê¤É¡Ë20Ëü±ß¡¢Î¹¹ÔÈñ80Ëü±ß¡¢²ÈÅÅ¤Ê¤É¤ÎÂÑµ×¾ÃÈñºâ20Ëü±ß¡¢ÃùÃß158Ëü±ß¡£
¡Ê2¡Ë±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥ê¥¹¥¯¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼ê¤ò½Ð¤µ¤º¡×¤ÎÍýÍ³¤Ï°Ê²¼¤Î2ÅÀ¡£
¡¦¸µËÜ³ä¤ì¤â¤¢¤ë¥ê¥¹¥¯¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÀ³ÊÅª¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉÔ°Â¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ôÇ¯¸å¤Ë¾¯³Û¤Ê¤¬¤é³ô¼°¤ò¹ØÆþ¤·¡¢1¼Ò¤Ï¤Û¤É¤Ê¤¯·Ð±ÄÇËÃ¾¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅê»ñ¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£ÅÅÎÏ³ô¤Ç¡¢¹ØÆþ¤«¤é30Ç¯¤¿¤Ä¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß´Þ¤ßÂ»¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê3¡ËÊì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¾ì¹ç¡¢¼Â²È¤ÏÇäµÑ¤ÎÍ½Äê¤À¤¬¡¢ÇäµÑ³Û¤ÏÌ¤Äê¡£
¡Ê4¡ËÏ·¸åÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
60ºÐÁ°È¾¤Î¥ê¥¿¥¤¥¢¤Ï¡¢¼ýÆþ¤ÏÇ¯¶â¤À¤±¤Î¥Õ¥ë¥ê¥¿¥¤¥¢¤ò´õË¾¡£¤¿¤À¤·¡¢À¸³èÈñ¤¬¸·¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤òÂà¿¦¸å¤ËÅ¬µ¹¡¢¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤¬¹¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎËÉ»ß¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¼Ò²ñ¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¸ú²ÌÅª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§FP¿¼Ìî¹¯É§¤Î3¤Ä¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1¡§¸½¾õ¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ÇÏ·¸å»ñ¶â¤Ï¿´ÇÛÉÔÍ×
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹2¡§Åê»ñ¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡Ö¿Í¤Ï¿Í¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡×¤È¹Í¤¨¤ë
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹3¡§»ñ¶âÌÌ¤Ï¿´ÇÛ¤»¤º¡¢¿´Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤ò
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1¡§¸½¾õ¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ÇÏ·¸å»ñ¶â¤Ï¿´ÇÛÉÔÍ×¤´¼ÁÌä¤Ï3ÅÀ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î£¤«¤éÀè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤È¤â¤µ¤ó¤¬62ºÐ¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÃùÃß¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢·î21Ëü±ß¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ç¤Ï158Ëü±ß¤Ç¤¹¤«¤éÇ¯´Ö410Ëü±ß¡£ÄêÇ¯60ºÐ¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¢¤È3Ç¯¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢1230Ëü±ß¡£¤³¤ì¤Ë¡¢Âà¿¦¶â¤¬1700Ëü±ß¡Ê³ÛÌÌ¡Ë¤ò²Ã¤¨¡¢¹ç·×¤Ç¤¶¤Ã¤È2900Ëü±ß¡£¤³¤ì¤Ëº£¤¢¤ëÃùÃß»Ä¹â¤ÈÅê»ñ¾¦ÉÊ¤ÎÉ¾²Á³Û¤ò²Ã»»¤¹¤ë¤È1²¯2650Ëü±ß¡£
¤Þ¤¿º£¸å¡¢¼Ö¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤¬2¡¢3²ó¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÏÉÔ³ÎÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°ÅÝ¤·¤Ç600Ëü¡Á700Ëü±ß¤È¤¹¤ë¤È¡¢60ºÐ»þ¤Î¶âÍ»»ñ»º¡áÏ·¸å»ñ¶â¤Ï¤ª¤è¤½1²¯2000Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢ÄêÇ¯¤«¤é65ºÐ¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ÄêÇ¯¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬º£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬18Ëü3000±ß¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤«¤é¤ÎÇ±½Ð¤¬Ìó140Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤¶¤Ã¤È360Ëü±ß¡£ÄêÇ¯¸å¤Ë2Ç¯´Ö¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²¾¤Ë¼ê¼è¤ê¤ÇÇ¯´Ö150Ëü±ß¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö210Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å3Ç¯´Ö¤Ï¡¢Ìµ¼ýÆþ¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î´Ö¤Ï¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤È²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤òÊÌÅÓÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢62ºÐ°Ê¹ß¡Ê¥ê¥¿¥¤¥¢°Ê¹ß¡Ë¤Ï¡ÖÎ¹¹Ô¤ÎÍ½»»¤Ï50Ëü±ß¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯´Ö80Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢30Ëü±ß¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¡¢5Ç¯´Ö¤Ç1440Ëü±ß¡£¤³¤ì¤òÏ·¸å»ñ¶â¤«¤é¼è¤êÊø¤¹¤È¡¢65ºÐ¤Î»þ¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï1²¯560Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
65ºÐ¤«¤é¤ò¼õµë¤µ¤ì¤ë¸øÅªÇ¯¶â¤ò¼ê¼è¤ê¤ÇÇ¯´Ö185Ëü±ß¤È¤¹¤ë¤È¡¢À¸³èÈñ¤¬¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤ÈÆ±³Û¤Ê¤éÉÔÂ³Û¤Ï145Ëü±ß¡£35Ç¯´Ö¤Ç5075Ëü±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢100ºÐ¤Î»þ¡¢¼ê¸µ¤Ë5485Ëü±ßÄ¶¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤È¤â¤µ¤ó¤¬65ºÐ°Ê¹ß¡¢¤¢¤ë»þ´ü¤«¤éÎ¹¹ÔÈñÍÑ¤Ï¸º¾¯¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾ÈñÍÑ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÊÌÅÓ³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Ï·¸å¤ÎÍ½È÷Èñ¡Ê°åÎÅ¡¦²ð¸îÈñÍÑ¡¢½»Âð½¤Á¶¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÈñÍÑ¤Ê¤É¡Ë¤â´Þ¤á¤Æ¡¢35Ç¯´Ö¤Ç5000Ëü±ßÄøÅÙ¤ò¼è¤êÊø¤¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢100ºÐ¤Î»þ5500Ëü±ß¤¬¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤´¼ÁÌä¤Î£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ï·¸å¤ÎÍ½È÷Èñ¤òÂ¿¤á¡Ê¤³¤³¤Ç¤Ï1000Ëü±ßÄøÅÙ¡Ë¤Ë¤ß¤Æ¤â¡¢»î»»¾å¤Ï¿´ÇÛÉÔÍ×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹2¡§Åê»ñ¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡Ö¿Í¤Ï¿Í¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡×¤È¹Í¤¨¤ë£¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Ä¤ë¡¤È¢¤Î²óÅú¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï·¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ»ñ¶âÅª¤Ë¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Åê»ñ¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤â¡¢ÍýÍ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤âÀ³ÊÅª¤ËÅê»ñ¤¬¹ç¤ï¤º¡¢ÉÔ°Â¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¡£Í¾·×¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
ÃùÃß¾¦ÉÊ¤¬Äã¶âÍø¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤é¤Ð¡¢¤è¤ê¶âÍø¤¬ÍÍø¤Ê¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ä¡¢»ñ¶â¤Î°ìÉô¤Ç¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡ÊÊÑÆ°10Ç¯¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Êª²Á¹â¤â¤¢¤ê¡¢À¤´Ö¤Ï»þ¤Ë¤¢¤ª¤ë¤è¤¦¤ËÅê»ñ¤ò´«¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¿Í¤Ï¿Í¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¡Ö¿Æ¤Î²ð¸îÈñÍÑ¤Ï¿Æ¤Î»ñ»º¤ÎÈÏ°ÏÆâ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤Þ¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤Ï¼ê¼è¤ê¤Ç13Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ëè·î¡¢¤½¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÈñÍÑ¤¬¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ìÈÌ¤Ë¤ÏÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÜÀß¤Î¶õ¤¾õ¶·¤ä¡¢¤ªÊì¤µ¤Þ¤ÎÂÎÄ´ÌÌ¤ä´õË¾¤Ê¤É¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢²ð¸îÉÕ¤ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¹¤¯¡¢¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤»ÜÀß¤¬¤ªÊì¤µ¤Þ¤Î»ñ¶â¤Ç¤Ï¥«¥Ð¡¼¤·¤¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤È¤â¤µ¤ó¼«¿È¤âÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Àè¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î»ñ¶âÅªÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¯´Ö¤Ç100Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÉéÃ´¤Ê¤é¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç1000Ëü¡Á1500Ëü±ß¡£¤³¤ì¤ò¤È¤â¤µ¤ó¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤«¤éÇ±½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¶â³Û¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤éÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·×»»¾å¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÉéÃ´¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹3¡§»ñ¶âÌÌ¤Ï¿´ÇÛ¤»¤º¡¢¿´Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤òµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ñ¶âÌÌ¤è¤ê¡¢»ÜÀßÃµ¤·¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ë»ÜÀßÆþµï¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã´Åö¤µ¤ì¤ë¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÊý¤È¤âÁêÃÌ¤µ¤ì¡¢Áá¤á¤ËÆ°¤¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¸«³Ø¤â¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÎð¼Ô¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÏÉÔ°Â¤ÊÌÌ¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤â¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áá¤á¤Î»ÜÀßÆþµï¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê²ð¸î¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢»ñ¶âÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë¤ÏÁªÂò²ÄÇ½¤ÊÁªÂò»è¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤Î»î»»°Ê¾å¤Ë¼ñÌ£¤Ë»ñ¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤·¡¢ÄêÇ¯¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¥ê¥¿¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ò¹¯¤ò¥±¥¢¤µ¤ì¤Æ¡¢¾Íè¤òÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤´¼«¿È¤Ê¤ê¤Î¿´Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁêÃÌ¼Ô¡Ö¤È¤â¡×¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿´¶ÁÛ¿¼ÌîÀèÀ¸¡¢µ®½Å¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºòº£¤Î¡ÖÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤«¤é¡¢º£¸å¤ÎÏ·¸å¤òÈó¾ï¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÀ¸¤Î¡Ö¿Í¤Ï¿Í¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÂçÊÑ¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¹âÎð¤ÎÊì¿Æ¤Î·ï¤â¡¢»ä¤ÎÃùÃß¤«¤é»Ù½Ð²ÄÇ½¤È¤Î¤³¤È¤Ç°Â¿´¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤¹¤°ÀáÌÜ¤Î60ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¿¼Ìî ¹¯É§¤µ¤ó
¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óFP¤Î1¿Í¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²È·×´ÉÍý¤ÎÊýË¡¤äÅê»ñ¤Î·¼ÌØ¤Ê¤É¤ª¶â¼þ¤êÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£All AboutÃùÃß¡¦Åê»ñ¿®Â÷¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¶¿åµþÉð
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)