NEK!が「Fool」のライブ映像を公開した。 今回公開された映像は、昨年12月29日に下北沢シャングリラにて開催された<NEK! DEBUT YEAR LAST LIVE>の様子。Kanadeによる印象的なベースラインから始まり、ライブならではのメンバーのエネルギッシュなパフォーマンスと、それに共鳴するようなオーディエンスの熱気が楽しめる映像になっている。 NEK!は今夏、8月30日にZepp Shinjukuにて初のZeppワンマン<NEK! 1ST ZEPP ONE MAN【#拡散中 #ネキ界隈】>を開催する。こちらは本日12日正午からのチケット一般発売がスタートしている。 <NEK! 1ST ZEPP ONE MAN 【#拡散中 #ネキ界隈】>2025/8/30(土) 東京・Zepp Shinjuku開場 16:00 / 開演 17:00 チケット:全自由 5,000円(税込)※ドリンク代別途※未就学児童入場不可※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。 チケット一般発売中ローソンチケット: https://l-tike.com/nekiband/イープラス: https://eplus.jp/nekiband/チケットぴあ: https://w.pia.jp/t/neki-1stzepp/ Digital Single「OOAK」配信中https://pci.lnk.to/nek_ooak <NEK!/komsume TWO-MAN SHOW powered by Diggin’ Sound>2025年7月18日(金) 大阪 @ LIVE SQUARE 2nd LINE開場/開演:18:30/19:00チケット価格:4,000円(税込) ※ドリンク代別出演アーティスト:komsume、NEK!主催:PCI MUSIC、楽天ブックスチケット購入リンク:https://r-t.jp/neki-komsume-twoman 関連リンク◆NEK! オフィシャルX◆NEK! オフィシャルTikTok◆NEK! オフィシャルInstagram◆NEK! オフィシャルYouTube

