CLAN QUEENが、最新アルバム『NEBULA』収録曲「インベイダー」のミュージックビデオを公開した。 CLAN QUEENは6月にリリースした『NEBULA』を引っ提げてのツアー<2nd ONE MAN TOUR “NEBULA”>を現在開催中だ。本日12日にはZepp Shinjuku公演が行われ、終演後の会場に「インベイダー」のMVティザーが映し出されたことで会場から大きな歓声が起こった。 公開された「インベイダー」MVはCLAN QUEENのジャケット写真を多く手掛ける忘却図鑑がイラストを手掛け、監督・コンポジット・編集をamazarashi、私立恵比寿中学のMVなども手掛けるメンバーのマイ(Ba)が務めた。 映像は地球にやってきた幽霊の男の子が、実体を持ちたくて“何が自分に似合うのか”を探す様子を描く内容で、ステッカーを自分に次々と貼ったり、探したり、似合う”自分”を目指すその姿にどこかシニカルな空気が漂うアニメーション作品となっている。 ツアーは残すところ、追加公演となる8/23(土)神奈川 KT Zepp YOKOHAMAのみ。横浜公演もチケットはソールドアウトとなっている。 CLAN QUEENはさらにこの冬<2MAN LIVE”MIRAGRAM”>を開催予定。チケットは[2nd ONE MAN TOUR “NEBULA”]来場者対象の先行を実施中だ。来場者以外の方が応募できるオフィシャル先行は後日アナウンスされる。 <2nd ONE MAN TOUR “NEBULA”>※追加公演2025/8/23(土)神奈川 KT Zepp YOKOHAMA16:30 / 17:30 Ticket : ¥5,300+1D <2MAN LIVE“MIRAGRAM”>2025/11/29(土) 神奈川 KT Zepp YOKOHAMAopen 17:00 / start 18:00with Guest 2025/12/5(金) 大阪 ゴリラホールopen 18:00 / start 19:00with Guest […]

