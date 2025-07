GANG PARADEが、8月9日(土)に神田スクエアホールにて自身初となるフェスイベント<GANG PARADE Presents「品行方正」>を開催することを発表した。 “夏の三番勝負”と題した8月開催のライブ第一弾となる本イベントは、グループ活動が10周年目に突入したGANG PARADEにとってグループ史上初めて主催するフェスとなる。本日第一弾出演者として、NEO JAPONISMやINUWASIなどのアイドルが発表された。イベント出演者ラインナップはバラエティに富んだものになるとのことだ。 さらに“夏の三番勝負”では8月21日(木)にバンドスタイルによるワンマンライブ<GANG PARADE with GANG BOYZ presents『THE GANG PARADE RISES Z』>をSpotify O-EASTにて開催、8月31日(木)には自身最大規模の野外ライブとなる、横浜赤レンガ倉庫でのワンマンライブ「狂遊」の開催も決定している。 ■<GANG PARADE Presents「品行方正」> 2025年8月9日(土)神田スクエアホール時間:OPEN 11:00 / START 11:30料金:前方エリア 8,000円 / 前売3,500円 / +別途1drink出演者:GANG PARADE / NEO JAPONISM / INUWASI / PIGGS / MyDearDarlin’ / RAViDAVi / AsIs / feelNEO and moreチケットサイト:https://ticketdive.com/event/GANG_PARADE_0809販売期間:7月13日10:00~8月8日23:59まで※クレカ決済/コンビニ決済※申し込み可能枚数1枚 / 分配不可 ■Major 3rd Album『GANG RISE』2025年6月18日(水)発売https://gangparade.lnk.to/3rdAL・完全盤(2CD+Booklet):WPCL-13637/8/\7,700(税込)・厳選盤(1CD):WPCL-13639/\3,300(税込) […]

