ÇµÌÚºä46¶âÀî¼ÓÌí¡¢39th¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥ó¥À¡¼¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë·èÄê ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/12¡ÛÇµÌÚºä46¤Î39th¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×¤Ë·èÄê¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï4´üÀ¸¡¦¶âÀî¼ÓÌí¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¶âÀî¼ÓÌí¡¢¿·À©Éþ¤ÇÈþµÓÈäÏª
7·î30ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ë¥å¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤Î¥¢¥ó¥À¡¼³Ú¶Ê¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ë¡Ö¿¿²ÆÆü¤è¡×¤ËÂ³¤¡¢¡È²Æ¡É¤¬¤Ä¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ï7·î13Æü0»þ¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
ÇµÌÚºä46¤Ï¸½ºß¡È¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡É¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¸ø±é¤ÈÀÅ²¬¸ø±é¤Î½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤³¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤ÆÀÅ²¬¡¦Âçºå¡¦µÜ¾ë¡¦Ê¡²¬¡¦¹áÀî¡¦Åìµþ¤ÎÁ´¹ñ7ÅÔ»Ô16¸ø±é¤È³ÆÃÏ¤ò¶î¤±½ä¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÅìµþ¸ø±é¤Ï¡ÈÀ»ÃÏ¡ÉÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Ç¡¢9·î4Æü¡Á7Æü¤Î·×4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¶âÀî¼ÓÌí¡¢¿·À©Éþ¤ÇÈþµÓÈäÏª
¢¡¶âÀî¼ÓÌí¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë·èÄê
7·î30ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ë¥å¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤Î¥¢¥ó¥À¡¼³Ú¶Ê¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ë¡Ö¿¿²ÆÆü¤è¡×¤ËÂ³¤¡¢¡È²Æ¡É¤¬¤Ä¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ï7·î13Æü0»þ¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
ÇµÌÚºä46¤Ï¸½ºß¡È¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡É¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¸ø±é¤ÈÀÅ²¬¸ø±é¤Î½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤³¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤ÆÀÅ²¬¡¦Âçºå¡¦µÜ¾ë¡¦Ê¡²¬¡¦¹áÀî¡¦Åìµþ¤ÎÁ´¹ñ7ÅÔ»Ô16¸ø±é¤È³ÆÃÏ¤ò¶î¤±½ä¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÅìµþ¸ø±é¤Ï¡ÈÀ»ÃÏ¡ÉÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Ç¡¢9·î4Æü¡Á7Æü¤Î·×4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û