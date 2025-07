手のひらサイズ＆個包装で持ち運びも！明星企画『あかべこカタヌキバウム』

明星企画は、福島の郷土玩具“赤べこ”をモチーフにした新感覚スイーツ『あかべこカタヌキバウム』を2025年7月19日より順次発売します。

明星企画『あかべこカタヌキバウム』

・発売日 :2025年7月19日より順次発売

・価格 :税込648円

・内容量 :1個入

・賞味期限:製造日より約60日(常温保存)

・サイズ :箱外寸 縦8.6cm × 横6.0cm × 幅4.8cm

・販売場所:福島県内の観光施設・道の駅・高速道路SA・宿泊施設 等

・発売元 :有限会社明星企画

・製造所 :株式会社ぶどうの森(石川県金沢市)

特徴

・型ぬく楽しさ×赤べこのかわいさ

バウムクーヘンの中から、赤べこがひょっこり登場。

型ぬきしながら楽しめる遊び心満載のスイーツです。

・しっとりふわふわ、やさしいプレーン味

しっとりした食感と、やさしい甘さのプレーン味。

世代を問わず楽しめる、素朴で飽きのこない味わいです。

・冷やしても美味しい、新しい楽しみ方

夏場は冷蔵庫で少し冷やすと、しっとり感がさらにアップ。

暑い季節にもぴったりのご当地スイーツです。

・福島の縁起物「赤べこ」をモチーフに

病除け・厄除けの象徴「赤べこ」を可愛らしく再現。

“福島らしさ”を美味しく味わえるお土産です。

・手のひらサイズ&個包装で持ち運びも◎

1個入りのコンパクトサイズ。

観光や旅行のお土産、ちょっとした贈り物にもおすすめです。

