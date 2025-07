風男塾が、10月15日にニューシングルをリリースすることが決定した。 この発表は、7月12日に渋谷DIVEで行われた<月刊風男塾2025>の中で明かされたもので、楽曲の詳細は後日発表予定。 また、ライブ映像作品がいつでもどこでも楽しめるサブスクリプションサービス「風男塾プラス」をオープンすることも決定した。 こちらは風男塾の新旧のライブ映像作品やメイキング特典映像などをWEBブラウザ・スマートフォンから楽しめるものとなっていて、メンバーが出演するオリジナル生配信番組(不定期)や、ライブ映像のオンライン同時視聴会なども実施する予定。 さらに、サービス開始を記念して、7月下旬〜8月上旬に風男塾プラス開設記念特番を生配信。風男塾にゆかりのあるゲストを招いた豪華な番組となる予定だ。 早期入会キャンペーンも実施される予定で、料金は月額プランが990円(税込) と月額プランよりも1か月分お得な年額プラン10,890円(税込)となる。 ニューシングルリリース情報2025年10月15日(水)発売 【初回限定盤A】 CD+DVD TECI-981 / 価格:¥1,700(税込) [CD]3曲収録予定[DVD] ・MUSIC VIDEO ・MUSIC VIDEO MAKING MOVIE 【初回限定盤B】 CD+DVD TECI-982 / 価格:¥1,700(税込) [CD]3曲収録予定[DVD]特典映像 【通常盤】 CDTECI-983 / 定価:¥1,300(税込) [CD]3曲+3曲Instrumental 収録予定 ※初回生産分のみランダムトレーディングカード封入(全7種) 「風男塾プラス」【料金】年額プラン10,890円(税込) 月額プラン990円(税込) 【決済手段】クレジットカード払い/d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い・ワイモバイルまとめて支払い/コンビニ支払い/Pay-easy支払い/Paypal決済※コンビニ支払いとPay-easy支払いは年額プランのみ 詳細後日発表 関連リンク◆風男塾 オフィシャルサイト◆風男塾 オフィシャルX◆風男塾 オフィシャルInstagram◆風男塾 オフィシャルTikTok

The post 風男塾、10月にニューシングルリリース。動画サブスクサービスもOPEN first appeared on BARKS.